Organisiert von der JGK (Junggesellenklub) Fidelio zogen auch dieses Jahr lokale Vereine und Musikgruppen zum Abschluss der dreitägigen Kirmes durch die Straßen Bürrigs. Das Kirmesgelände rund um die katholische Kirche St. Stephanus bestand aus mehreren Imbisswagen, Entenschießen, Autoscooter und einem Karussell.

Allerdings besuchten in diesem Jahr weniger Menschen die Kirmes als in den Jahren zuvor. „Das Ausbleiben vieler Gäste war dieses Jahr wetterbedingt, denn es war nass und kalt“, sagte Michael Bertram, der mehrere Essensstände auf dem Gelände betrieb. Trotz der geringen Einnahmen wird er nächstes Jahr wiederkommen. „Wir sind immer gerne hier in Bürrig. Für das Wetter kann ja keiner was“, sagt der Duisburger.

Auch im Sommer kommt dieses Wochenende Karnevalsstimmung auf und die Bürriger freuen sich über Strüssje und Kamelle. Copyright: Lotta Hosenfeld

Während des Kirmesumzuges am Sonntagmorgen war es glücklicherweise trocken. „Die Stimmung ist super, ich bin zum zwölften Mal heute beim Zug dabei“, sagt Hahnekönig Daniel Ruhnau (JGK Fidelio), der am Samstagabend das Hahneköppen für sich entschieden hat. Viele Familien stehen im Karnevalskostüm auf dem Bürgersteig und rufen nach Kamelle.

Einige Menschen haben sich kleine Stände am Straßenrand aufgebaut, mit Musikbox und Verpflegung. Die zehnjährige Mia aus Rheindorf zeigt stolz ihren mit Süßigkeiten gefüllten Jutebeutel: „Der Zug war toll, ich habe sogar ein Kuscheltier gefangen“, erzählt sie stolz. „Der Umzug hier war der perfekte Familienausflug für einen Sonntagmorgen. Gleich geht es weiter auf einen Kindergeburtstag“, sagt ihre Mutter.