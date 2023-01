Parken in Leverkusen Darum hat der Stress mit dem Theatertarif im Forum jetzt ein Ende

Leverkusen – Es hat nicht gepasst, vor allem nicht sonntags: Der Theatertarif in der Tiefgarage unter dem Forum hatte seit Jahresbeginn für viel Verdruss gesorgt. Er galt erst ab 18 Uhr.



Für vier Euro konnten Besucher, die mit dem Auto angereist waren, bis Mitternacht bleiben. Dann ist normalerweise jede Veranstaltung zu Ende. Das Problem: Konzerte zum Beispiel fangen sonntags öfter schon um 18 Uhr an. Also kam man mit dem Theatertarif nicht aus, sondern musste mehr zahlen. Wer das erst nach der Veranstaltung erledigen wollte, brauchte eine Menge Geduld. Weil es ja alle betraf.



Fünf Stunden, egal wann



Mit dem Verdruss soll es indes inzwischen ein Ende haben. Der neue Betreiber aller Tiefgaragen in Wiesdorf, Q-Park, hat jetzt ein neues Sparticket eingeführt. Es gilt montags bis sonntags fünf Stunden – egal, wann man in die Tiefgarage fährt. Man habe auf Anregung der Leverkusener Parkhausgesellschaft das neue Angebot geschaffen, heißt es dort.



Die meisten Beschwerden waren bei der Stadt eingegangen: Die Kräfte, die am Eingang des Forums die Gäste begrüßen und den Weg weisen, mussten sich so einiges anhören. Q-Park habe reagiert, sagte auf Anfrage Roman Rohrberg, Sprecher des Betreibers. Seit Anfang des Monats soll das technisch umgesetzt sein.



Und es funktioniere so, sagte Rohrberg: Man zieht an der Einfahrt ein Ticket, geht dann zum Automaten und drückt auf Sparticket. Vier Euro werden fällig, die sofort bezahlt werden. Kommt man mit den fünf Stunden nicht aus, muss man nachzahlen. Dann gilt der normale Tarif, also ein Euro pro Stunde.



50 Cent weniger kostet es, wenn man den Parkschein vorbestellt. Dazu geht man auf die Internetseite von Q-Park und klickt sich bis zur Tiefgarage Forum durch. Für die Vorbestellung muss man sich festlegen, wann die Parkzeit beginnen soll. Tut man das, bekommt man per E-Mail einen QR-Code, den man an den Kartenleser an der Einfahrt hält. Ist man angekommen, ist es einfacher mit dem Parken.