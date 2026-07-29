Ein bislang nicht identifizierter Mann soll am Dienstag, 28. Juli, gegen 17.45 Uhr im Wuppermannpark in Schlebusch Kinder und Jugendliche belästigt haben. Unter anderem soll er in Höhe eines Spielplatzes drei zwölfjährige Mädchen angesprochen und nach sexuellen Handlungen gefragt haben. Die Kinder liefen weg. Eine 17-Jährige alarmierte die Polizei, aber die Einsatzkräfte trafen den Verdächtigen kurz darauf nicht mehr an.

Ähnliche Täterbeschreibung an zwei Orten

Womöglich derselbe Mann belästigte gegen 20 Uhr am Busbahnhof Leverkusen Mitte mehrere Jugendliche.

Die Zeugenbeschreibungen des Tatverdächtigen ähneln sich in allen Fällen. Demnach soll der Gesuchte circa 1,65 Meter groß sein, dunklere Haut haben, etwa 30 Jahre alt sein und eine Kappe getragen haben. Er sprach Deutsch mit Akzent und hatte Spielkarten dabei.

Hinweise zu den geschilderten Vorfällen oder zum Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.