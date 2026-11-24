Die Aufregung war groß, als im Mai in zwei Räumen der Realschule am Stadtpark eine auffällig hohe Konzentration von Halb- und Schwermetallen nachgewiesen worden war. Ob eine Gesundheitsgefährdung für Lehrpersonal oder Schülerinnen und Schüler bestand, konnte damals nicht gesagt werden. Die betroffenen Räume wurden vorsorglich verschlossen.

Jetzt gibt die Stadt Entwarnung: Der Kunst- und Lagerraum an der Realschule könne wieder uneingeschränkt genutzt werden. Zu diesem Ergebnis komme das Abschlussgutachten, weitere Untersuchungen seien nicht erforderlich. Der Zugang vom Kunstraum in den Brennraum wurde bereits dauerhaft verschlossen. Der alte Brenner wurde als Ursache für die Belastung vermutet.

Keine Gesundheitsgefährdung

Bereits kurz vor den Sommerferien hatten umweltmedizinische Untersuchungen an der Realschule Am Stadtpark Entwarnung gegeben. Zusätzliche Raumluftuntersuchungen ergaben keine Hinweise auf eine gesundheitliche Gefährdung. „Die ergänzenden Untersuchungen bestätigten nun dieses Ergebnis“, schreibt die Stadt.

Zwischenzeitlich wurde der Brennofen, der im Brennraum direkt an den Kunstraum grenzte, entfernt, sowie eine weitere Reinigung durchgeführt. Der Durchgang wurde bereits dauerhaft durch eine Mauer verschlossen. Der durch eine Brandschutztür abgetrennte Brennraum wurde schon lange nicht mehr genutzt.

Früher wurden in diesem Ofen Glasuren gebrannt, die Schwermetalle, insbesondere Blei, beinhalteten. Auch nach der Stilllegung „bestand die Möglichkeit der Kontamination des Brennofens und der Räume durch frühere Brennvorgänge“. Entsprechend der Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht dürfen Pigmente, Pasten oder Glasuren, die Blei, Chrom, Kobalt oder Cadmium enthalten, seit Jahrzehnten nicht mehr im Unterricht genutzt werden.

Die Stadt stellt noch einmal klar, dass zu keinem Zeitpunkt auffällige Konzentrationen von Blei, Cadmium oder anderen Schwermetallen in der Raumluft des Kunst- und Lagerraums festgestellt wurden, sondern lediglich im Staub. Ein Teil der dort festgestellten Schwermetalle sei auch auf Straßenstaub zurückzuführen, der durch Schuhe und Kleidung eingetragen wird. Die Gebäudewirtschaft hat deswegen bereits die Reinigungsintervalle erhöht.