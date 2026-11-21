Noch wohnt Haidar Nasir in Köln. „Aber wenn das hier gut läuft, wird Leverkusen meine Heimat.“ Gemeint ist das Restaurant „Nero“ auf der Lützenkirchener Straße in Quettingen, das Nasir vor Kurzem wiedereröffnet hat.

„Ich habe schon lange nach einem Restaurant in Leverkusen gesucht“, sagt Nasir, dessen Bruder das Wiesdorfer „Mille Lire“ leitet. Über den sei dann auch der Kontakt zum Nero zustande gekommen, das Silvio Gallo im vergangenen Jahr eröffnet hatte. „Mein Bruder hat mitbekommen, dass das zur Verfügung steht. Ich habe mich dann mit dem Insolvenzverwalter getroffen, und es gekauft“, berichtet Nasir.

Die Einrichtung hat er komplett mit übernommen, ebenso wie den Namen. Auf den ersten Blick ist der Inhaberwechsel nicht zu erkennen. Zunächst hat Nasir auch mit der alten Speisekarte operiert, mittlerweile hat er diese aber überarbeitet. „Ich habe einiges behalten, was gut lief“, sagt er. Den Verkaufsschlager etwa: „Paccheri con Manzo“, frische Pasta mit Rucola, Parmesan und gegrillten Rumpsteakstreifen.

Speisekarte erweitert

Insgesamt aber war ihm die Karte aus einigen erlesenen frischen Pastagerichten und vier Pizzen zu klein. Mittlerweile stehen 19 verschiedene Steinofen-Pizzen auf seiner Karte, dazu weitere Pasta- und Fleischgerichte. Dabei tausche er sich natürlich auch mit seinem Bruder aus: Was in Wiesdorf gut ankommt, kann in Quettingen nicht schlecht sein.

Bislang ist Nasir mit der Wiedereröffnung zufrieden, nur die stark schwankende Besucherzahl macht ihm zu schaffen. Mal sei es ruhig – und dann kommen Tage wie dieser eine Mittwoch, der sich in sein Gedächtnis eingebrannt hat. „Ich weiß nicht, was da los war, aber es war auf einmal richtig voll.“ Sein kleines, ebenfalls neu zusammengestelltes Team aus einem Koch und zwei weiteren Mitarbeitern habe alles gegeben, aber teilweise hätte es zu lange gedauert, bis die Gäste versorgt wurden. „Das ist nicht gut und soll nicht wieder vorkommen“, verspricht er.

Weiterhin beliebt sei das „Wohnzimmer“, ein separater Raum mit einer langen Tafel für bis zu 20 Personen. „Viele kommen gerne hierher, um Geburtstag zu feiern oder auch Firmenfeiern“, sagt Nasir. Gerade zur anstehenden Weihnachtszeit hofft er auf guten Besuch in seinem Wohnzimmer.