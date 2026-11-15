Könnten die Grünen bei der nächsten Landtagswahl ihr Rekordergebnis bestätigen – es würde locker reichen für Rupy David: Derzeit hat die Fraktion in Düsseldorf 39 Sitze. Und am Samstag wurde die Leverkusener Kandidatin auf Listenplatz 28 gewählt. Die Landesdelegiertenkonferenz in Essen hat der Leverkusenerin also eine sehr gute Basis verschafft, auch ein Mandat zu bekommen.

Santharupiny „Rupy“ David kandidiert zum zweiten Mal für das Landesparlament. Voriges Mal hatte sie den Einzug in den Landtag trotz des Rekordergebnisses knapp verpasst.

In ihrer Bewerbungsrede in Essen habe David vor allem die Flucht- und Migrationspolitik in den Mittelpunkt gestellt, hieß es am Sonntag vom Grünen-Kreisverband. Dabei habe sie auch den Fall der Familie Rouf aus Leverkusen aufgegriffen. Trotz jahrelangen Aufenthalts in Deutschland und der Verwurzelung der Kinder vor Ort sei es zur Abschiebung einzelner Familienmitglieder nach Sri Lanka gekommen. David habe sich sehr kritisch zum Umgang mit dem Kindeswohl bei aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen geäußert. Es müsse verbindliche Maßstäbe für die Behörden geben, forderte sie.

Das Thema beschäftige sie auch wegen ihrer eigenen Biografie. David verbrachte selbst einen großen Teil ihrer Kindheit im Asylverfahren. „Ich will gestalten, statt zuzuschauen. Ich will Verantwortung übernehmen, statt wegzusehen“, sagte sie vor den Delegierten.

In Leverkusen ist die Freude groß

Im Leverkusener Kreisverband der Grünen ist die Freude über das Ergebnis groß. Rupy wisse aus eigener Erfahrung, was politische Entscheidungen für Menschen bedeuten können. Diese Perspektive gehöre in den Landtag, sagte am Sonntag Kreis-Sprecherin Jule Länder. Auch Co-Sprecher Markus Holzapfel sieht in der Kandidatur eine Chance für die Stadt: „Rupy kennt die Herausforderungen in Leverkusen aus ihrer Arbeit im Stadtrat. Sie wäre eine starke Stimme für unsere Stadt in Düsseldorf.”

Die 38 Jahre alte Rupy David arbeitet für die Grünen-Abgeordnete Josefine Paul in Düsseldorf. Seit der vorigen Kommunalwahl ist sie außerdem Mitglied im Leverkusener Stadtrat und sozialpolitische Sprecherin der Fraktion.