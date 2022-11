Schlosspark Morsbroich Das erwartet Besucher des Leverkusener „Schlosszauber“

Schönes, Leckeres und Nützliches in schöner Atmosphäre: Der „Schlosszauber“ wird am Wochenende mehrere tausend Besucher anziehen.

Leverkusen – Klaus Hübner weiß, wie man flanierende Damen glücklich macht. Mit bunten Mützen, warmen Schals und ausgefallenen Bommeln – aber vor allem mit ganz viel Charme und Humor. Da klebt er sich einen seiner Bommel schon mal an die Stirn und erntet lautes Gelächter der Frauengruppe, die sich so schnell nicht mehr von seinem Stand entziehen kann.



Klaus Hübner unterhält seine Kundinnen mit bunten Bommeln Copyright: Ralf Krieger

„Wechselbommel“ heißt sein Laden und der Name ist Programm: Alle Mützen sind mit einem Druckknopf versehen, die Bommel können nach Lust, Laune und Jackenfarbe ausgetauscht werden. Auch Echtfellbommel sind dabei. „Da stehe ich dazu“, sagt Hübner. „Das Fell kommt vom deutschen Jagdverband und ist von Füchsen, die geschossen werden mussten, es ist somit eine nachhaltige Verwertung.“

Besondere Atmosphäre

Auch Hannelore Schagerer ist ganz angetan von Hübners Show. In ein paar Tagen wird sie 80 Jahre alt und hat viel gesehen von der Welt: Aufgewachsen in Österreich hat sie später in Leverkusen drei Kinder bekommen. Als die groß waren, ist sie für 20 Jahre in die USA gezogen und nun wieder zurückgekommen. „Zuhause in Schlebusch und bei den Kindern und Enkeln ist es doch am Schönsten“, sagt sie. Vor allem, wenn im Schlosspark Morsbroich der Herbstmarkt „Schlosszauber“ stattfindet. „Wir waren bislang jedes Mal hier, die Atmosphäre ist einfach wunderbar“, sagt Schagerer. Dieses Jahr habe sie lange gezittert, ob der Markt nach zwei coronabedingten Absagen wieder stattfinden kann. Tut er. Einen Bommel kauft sie dennoch nicht.

Schon zum Start am Freitagmittag ist der Markt gut besucht. Marita Balzert freut sich auf ein erfolgreiches Wochenende, zumal für Sonntag Sonnenschein angesagt ist. Sie verkauft Mandelgebäck in diversen Varianten bis hin zu einer schwarzen Vanille-Cranberry-Kreation.



Marita Balzert verkauft ihr Gebäck gerne in Leverkusen. Copyright: Ralf Krieger

„Ich bin gerne hier in Leverkusen, die Leute sind sehr nett und umgänglich“, sagt die Saarländerin. Und das Geld sitze hier etwas lockerer, als im Saarland. „Es wird nicht so sehr darauf geschaut, was etwas kostet. Das hat sicher auch mit Corona zu tun – die Leute freuen sich jetzt, dass sie wieder etwas unternehmen können und wollen es sich gut gehen lassen“, sagt Balzert. Und dazu lade der schöne Leverkusener Schlosspark ja geradezu ein.

150 Verkaufsstände mit Dekoration, Kleidung und Kulinarischem bis hin zum Whirlpool mit schwimmenden Sektkübelhalter gibt es noch am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, zu bestaunen. Der Eintritt kostet zehn Euro, ein Besuch des Museums inklusive der aktuellen Ausstellung ist inbegriffen. Parkplätze direkt am Schloss gibt es nicht – dafür unter der Stelze am Stadion inklusive eines kostenlosen Busshuttles. Es gelten die 3G-Regeln.