Lautes Lachen schallt durch das Calevornia. Im Becken schwimmen zwei riesige aufblasbare Drachen, auf denen viele Kinder Platz finden. Um die Drachen herum schwimmen viele kleine Plattformen, auf denen einzelne Menschen Platz finden. Einige riesige Bälle, in die man sich hineinstellen kann und die sich wie ein Hamsterrad bewegen lassen, sind Höhepunkte der Schwimmbad-Disco.

An einer Seite des Beckens ist ein Stand aufgebaut, in dem eine DJ-Anlage untergebracht ist. Buntes Licht erleuchtet die Szenerie. Die Musik ist so laut, dass es schwierig ist, sich zu unterhalten.

Man sieht, dass die Kinder echt Spaß haben Tiina Ripatti, Sportpark Leverkusen

Es ist Party-Time in Leverkusens Spaßbad. Das Zephyrus-Discoteam sorgte am Samstag von 14 bis 18 Uhr mit Musik, Spielen und Materialien für fröhliche Stimmung. Gegen 16.30 waren mehr als 300 Personen im Bad, berichtet Tiina Ripatti vom Sportpark. An diesem Samstag ist die Schwimmbad-Disco in der dritten Auflage: „Es gab schon viele Spiele in und am Wasser. Man sieht, dass die Kinder echt Spaß haben. Damit haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind happy, dass so viele gekommen sind und Spaß haben.“

Hula-Hoop-Wettbewerb am Schwimmbecken

Inzwischen startet Janis Bobe, Leiter des Discoteams und Moderator, einen Hula-Hoop-Wettbewerb. Zunächst kommen die Kinder und üben die passenden Bewegungen ohne Reifen. Dann geht es los. Neben dem Beckenrand stehen sie in einer Reihe und lassen die Reifen zur fetzigen Musik kreisen, für die DJ Tim Beimel zuständig ist. In mehreren Durchgängen wird dann die Hula-Hoop-Meisterin ermittelt; sie bekommt eine Krone geschenkt.

Danach kommt der Sea-Scooter. Die kleinen Geräte, die sich locker in den Händen halten lassen, haben genug Power, um einen Menschen durchs Wasser zu ziehen. Schnell bildet sich eine lange Schlange an der Scooter-Station. Nacheinander steigen die Kinder ins Wasser, nehmen das technische Gerät in die Hände, tauchen ab und gleiten ohne Anstrengung durch die Fluten des Schwimmbads. Während sich die Kinder vergnügen und auspowern, relaxen viele Erwachsene auf den Liegen, schauen den Kindern zu oder lesen.

Das Discoteam ist zufrieden. „Das Publikum ist echt in Ordnung. Es macht immer wieder Spaß nach Leverkusen zu kommen“, ist ihre Bilanz. Gesponsert wurde die Veranstaltung, von der Sparkasse Leverkusen. „Wir machen das jetzt zum zweiten Mal. Das ist eine gute Möglichkeit jüngere Kinder anzusprechen. Die haben einen guten Tag hier, gerade in der kalten Jahreszeit. Es ist ja wieder gut gefüllt“, sagt Lukas Elfert von der Sparkasse. Kleine Geschenke von der Bank gehören auch dazu.