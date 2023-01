Sommerspektakel Etwas erleben und mitnehmen

Leverkusen – Schon von Weitem hört man Fetzen von Kinderjubel. Der asphaltierte Fußgänger- und Radweg führt am Europaring entlang zum Skatepark. Beim Näherkommen wird das Schreien und Lachen lauter, Musik gesellt sich dazu. Unter der Stelzenbrücke ist diese Woche Spektakel. Die „Jugendszene-Lev“, das ist ein Zusammenschluss der pädagogischen Einrichtungen, hat die Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche organisiert.

Im Schatten der Autobahnbrücke wurde ein kleines Fußballfeld errichtet, in einem Turnier kämpfen acht Mannschaften gegeneinander um große silberne Pokale. Mädchen und Jungen jeden Alters spielen gemischt, vier gegen vier. Ihre Freunde feuern vom Spielfeldrand an. Stefan Thomé vom „Fanprojekt Leverkusen“ steht auf einem der Skater-Hügel und verfolgt das Spiel lächelnd. Zum fünften Mal ist der Verein bei der Ferienfreizeit dabei. Ein Teil der sozialen Arbeit, die der Verein mit Fans betreibt.

Viele Kinder kamen ohne Eltern

An den Ständen unter der Stelze wird auch gebastelt und kreativ experimentiert. Copyright: Ralf Krieger

Auf der anderen Seite des Parks wurde die „Kreativ-Meile“ aufgebaut. Auf Bierbänken unter Pavillons werden Schmuck und Handyhüllen gebastelt, Steine und Leinwände bemalt. Im Teleporter können sich die Kinder an einen Strand, in die Harry-Potter-Kulissen oder in den Weltraum beamen, ein Greenscreen und ein Fotodrucker machen es möglich. Selin, 13, und David, 14, knüpfen konzentriert Schlüsselbänder aus bunten Schnüren. Selins gebrochener Arm ist ihm dabei nicht im Weg. Die Freunde kannten sich schon vorher und haben sich heute beim Spektakel verabredet.

Wie viele andere Kinder sind sie ohne Eltern gekommen. Die Ferienfreizeit soll vor allem Kinder ansprechen, die diesen Sommer nicht in den Urlaub fahren und in Leverkusen geblieben sind. Die Veranstalter Rüdiger Porsch und Reiner Hilken kennen einige der Kinder aus den sozialen Einrichtungen. Ihnen ist wichtig, dass alles an diesen fünf Tagen für die Kinder kostenfrei ist. Außerdem gibt es jeden Tag neue, abwechslungsreiche Angebote. Am Donnerstag kommt zum Beispiel das „Mode Kollektiv“ aus Köln, bei dem man eigene Klamotten aufbessern und upcyceln kann. Donnerstag und Freitag wird auf Smartpads Musik erzeugt. „Hier können die Kinder etwas erleben und etwas mitnehmen. Und merken, dass sie auch selbst etwas tun und schaffen können. Wir wollen überall neue Fenster öffnen“, sagt Porsch, „und ohne die Hilfe der vielen Ehrenamtler wäre das gar nicht möglich gewesen.“

Zwei Mädchen kommen an den Tisch gelaufen und fragen, ob sie ihr Bild zum Trocknen ablegen können. In bunten Farben steht darauf „Celine + Jule, BFF 4eva“. „Was heißt denn »BFF«?“, fragt Hilken, und legt das Bild behutsam ab. Celine (9) und Jule (6) antworten gleichzeitig: „Best Friends Forever!“ Sie haben sich bereits beim Schützenfest kennengelernt – auf einer Hüpfburg.

Treffsichere Kicker treten auf dem eigens angelegten kleinen Fußballfeld um Pokalehren gegeneinander an. Copyright: Ralf Krieger

Rüdiger Porsch lässt den Blick durch den Park schweifen und erzählt vom internationalen Kochkurs, in dem am Kochen interessierte Kinder vor einer Stunde ein Buffet für alle zubereitet haben. Ein kleiner Junge tanzt jauchzend mit seiner Mutter in einem Meer aus Seifenblasen. Gerade wird ein Fußballspiel abgepfiffen, die Mannschaften wechseln lachend.

Das „Sommer-Spektakel“ geht noch bis zum Freitag, 2. August, jeden Tag von 11 bis 17 Uhr. Kinder jeden Alters sind willkommen. Die Teilnahme an allen Projekten ist kostenfrei.

Gesunde Stärkung für abenteuerlustige Kinder und Jugendliche. Beim Sommerspektakel gibt es reichlich Obst und Gemüse. Copyright: Ralf Krieger