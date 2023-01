Sperrungen im Leverkusener Kreuz

Im Leverkusener Kreuz sind zur Einrichtung einer neuen Baustelle in den nächsten Tagen einzelne Fahrspuren vorübergehend gesperrt. Die vorbereitenden Arbeiten gelten dem Bau einer Behelfsbrücke, die im Autobahnkreuz den in erheblichem Umfang abbiegenden Verkehr zwischen A 1 und A 3 entflechten und damit Staus vermindern soll, bis das Autobahnkreuz im Zuge des A-3-Ausbaus in einigen Jahren ohnehin komplett umgebaut wird.

Im ersten Schritt wird die Verbindungsfahrbahn Dortmund-Frankfurt in veränderter Lage neu gebaut. Danach werden die benötigen Rampen aufgeschüttet und die Fahrbahnen für die geänderte Verbindung Frankfurt-Koblenz gebaut. Abschließend wird die Behelfsbrücke mit einem Kran eingehoben und die Verkehrsführung wird angepasst. Die Arbeiten, die etwa zwei Millionen Euro kosten werden, sollen bis zum Herbst 2020 abgeschlossen sein.

Für die Baustelleneinrichtung gibt es dafür in den nächsten Tagen folgende Sperrungen: Am heutigen Donnerstag, 14. Mai, von 9 bis 15 Uhr ist die Verbindung von der A 3 aus Frankfurt auf die A 1 nach Koblenz gesperrt, am Samstag, 16. Mai, von 8 bis 18 Uhr die Verbindung von der A 3 aus Oberhausen auf die A 1 nach Koblenz, am Sonntag, 17. Mai, von 8 bis 18 Uhr die Fahrspuren von der A 3 aus Frankfurt auf die A 1 nach Koblenz und von der A 1 aus Dortmund auf die A 3 nach Oberhausen.

Die eingerichteten Umleitungen werden mit einem roten Punkt ausgeschildert. (ger)