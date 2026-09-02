Zur Reparatur an einer Gasleitung arbeitet die EVL an der Stixchesstraße zwischen den Hausnummern 15 bis 27. Für die Arbeiten muss die Verkehrsführung geändert und der Verkehr per Ampelanlage am Baufeld vorbeigeführt werden.

Zudem ist die Ein- und Ausfahrt von der Stixchesstraße in die Halligstraße aus Richtung der Kunstfeldstraße nicht mehr möglich. Der Verkehr wird über die Stixchesstraße – Pfeilshofstraße – Kunstfeldstraße umgeleitet.

Ebenfalls wird die Halligstraße temporär in eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Norderneystraße umgewandelt. Das sei notwendig, um bei der mobilen Ampelanlage eine Ampelschaltung einzusparen, damit der Verkehr auf der Stixchesstraße besser abfließen kann. Die EVL bittet um Verständnis für die dringenden Arbeiten und die damit einhergehenden Behinderungen.