Leverkusen – Am Montag gegen 22:20 Uhr wurde es dunkel in einem großen Teil von Leverkusen. Von Bergisch Neukirchen über Lützenkirchen, Quettingen, Steinbüchel bis Schlebusch fiel der Strom komplett aus. „Schuld war eine Kabelstörung, auf die die Umschaltanlage reagiert hat“, erklärt eine Pressesprecherin der Energieversorgung Leverkusen (EVL) auf Anfrage.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kriminalität in Leverkusen Anzeige Zahl der Sexualdelikte steigt dramatisch an von Stefanie Schmidt

Chemie-Explosion Anzeige Currenta lässt ausgewählte Leverkusener an den Katastrophen-Ofen von Thomas Käding

Wetterwarnung bis Abend Anzeige Antonia zieht über Leverkusen – Sturm faltet Dach zusammen von Ralf Krieger

Etwa die Hälfte der betroffenen Haushalte konnte aber innerhalb von sieben Minuten wieder mit Strom versorgt werden. An einzelnen Stationen habe es ein wenig länger gedauert, aber auch sie konnten von EVL-Mitarbeitern nach und nach umgeschaltet werden, so dass es „relativ zeitnah“ in allen Haushalten wieder hell wurde – sofern die Bewohner den Stromausfall nicht ohnehin verschlafen haben.