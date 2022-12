Umleitungen rund um das Kreuz West

In nächster Zeit wird es im Zuge der Umbauarbeiten im Autobahnkreuz Leverkusen-West mehrfach zu Umleitungen und Sperrungen kommen. Ab Donnerstagmorgen, 5 Uhr, ändert sich die Verkehrsführung auf der Leverkusener Rheinbrücke in Fahrtrichtung Dortmund: Die rechte Fahrspur wird zur Ausfahrtspur nach Leverkusen und zur A 59. Die zwei linken Fahrspuren führen weiter geradeaus.

Von Freitagabend, 7. August, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 10. August, 5 Uhr , werden gesperrt: Die Verbindung von der A1 aus Köln auf die A 59 nach Düsseldorf; die Verbindungen von A 59 aus Düsseldorf auf die A 1 in beiden Richtungen; die Auffahrt von Rheinallee und Westring zur A 1 und zur A 59. Nicht betroffen sind hingegen die Abfahrt von der A 1 aus Köln kommend nach Leverkusen und die Verbindung von der A 1 von Dortmund her auf die A 59 in Richtung Düsseldorf. Zur besseren Verkehrslenkung wird die A 59 in Fahrtrichtung Leverkusen ab der Anschlussstelle Rheindorf voll gesperrt. Der Verkehr von Düsseldorf her wird am Autobahndreieck Monheim-Süd auf die A 542 zur A 3 umgeleitet.

Anlass für die Sperrungen am Wochenende ist der Abbau einer Schalung an der neuen Brücke von der A 1 zur A 59, die kurz vor der Fertigstellung ist. Die Arbeiten erfolgen von den darunter liegenden Fahrspuren der A 1 aus, die daher gesperrt werden müssen. An den beiden folgenden Wochenenden wird die A 1 dazu jeweils in einer Fahrtrichtung voll gesperrt. (ger)