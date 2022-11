Unfall in Leverkusen Zusammenstoß in Bergisch Neukirchen fordert drei Schwerverletzte

Leverkusen – Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Burscheider Straße in Bergisch Neukirchen schwer verletzt. Der 83-jährige Fahrer eines Ford-Mondeo, der von Opladen her kam, wollte in Höhe von Atzlenbach nach links in die Blütenstraße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Honda einer 31-jährigen Fahrerin, die mit drei Kindern unterwegs war.

Beim heftigen Zusammenprall wurden zwei Kinder im Alter von fünf und acht Jahren schwer verletzt. Sie musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter und ein Kleinkind blieben nach erstem Augenschein unverletzt. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus seinem erheblich beschädigten Auto herausgeschnitten werden.

Der 83-Jährige wurde mit ebenfalls schweren Verletzungen in die Klinik gefahren. Eine Stunde nach dem Zusammenstoß konnte die Unfallstelle erst wieder einspurig passiert werden. Es kam zu erheblichen Staus.