Die Polizei erwartet für den Nachmittag am heutigen Dienstag, 20. Oktober, Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt in der Umgebung des Forums. Ab 19 Uhr ist im Forum Leverkusen an der Straße Am Büchelter Hof in Wiesdorf eine Saalveranstaltung unter Teilnahme mehrerer AfD-Politiker geplant.

Zwei Gegenkundgebungen zwischen 16 und 19 Uhr sind angemeldet: eine Kundgebung mit 100 Teilnehmenden der „Omas gegen Rechts“ auf der Ypsilonbrücke mit Blick aufs Forum und ein Demonstrationszug, der vom Rathausvorplatz (Wiesdorfer Platz) über den Busbahnhof, Kinopolis-Kreisel am Forum und die Wöhlerstraße mit angemeldeten bis zu 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ziehen will. Zum Programm der Kundgebung am Rathausvorplatz sollen sich eine Abordnung der Bläck Fööss angekündigt haben, die Lieder spielen wollen. Beide Demonstrationen sind bei der Polizei Köln angemeldet.

Die Polizei rechnet mit zeitweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere im Bereich des Europarings. Einsatzkräfte, unter anderem der Bereitschaftspolizei, werden vor Ort sein, um die ungehinderte Ausübung der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten sowie mögliche Konfrontationen zu verhindern, schreibt die Polizei.