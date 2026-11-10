Wie finden junge Menschen heraus, welcher Beruf zu ihnen passt? Und wie können sie dabei unterstützt werden, ihre Fähigkeiten zu entdecken und eigene Perspektiven zu entwickeln? Mit diesen Fragen beschäftigte sich ein deutsch-japanischer Fachaustausch in Leverkusen. Im Mittelpunkt stand der Übergang von der Schule in den Beruf und die Frage, wie junge Menschen auf diesem Weg begleitet werden können.

Der Fachaustausch fand im Rahmen des deutsch-japanischen Studienprogramms der IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland – statt. Eine Mitarbeiterin der Kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule – Beruf („KoKo“) der Stadt Leverkusen hatte bereits 2025 an dem Studienprogramm in Japan teilgenommen. Nun besuchte eine japanische Fachkräfte-Delegation die „KoKo“ in Leverkusen, um Einblicke in die kommunale Berufsorientierung und die Unterstützungsangebote für junge Menschen zu erhalten.

Berufsorientierung beginnt früh

Die Stadt Leverkusen stellte zunächst ihre Angebote zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor. Ein wichtiger Baustein ist das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA). Es begleitet Jugendliche auf ihrem Weg von der Schule in Ausbildung, Studium oder Beruf. Die berufliche Orientierung beginnt in der Regel bereits in der achten Klasse. Unter dem Titel „Potenziale entdecken“ setzen sich die Jugendlichen mit ihren eigenen Fähigkeiten und Interessen auseinander. Im Schuljahr 2024/2025 nahmen nach Angaben der Stadt rund 1600 Leverkusener Schülerinnen und Schüler daran teil.

Ein weiterer Schwerpunkt des Austauschs liegt auf dem gesellschaftlichen Zusammenleben und der Integration. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Auch Jugendliche mit besonderen Unterstützungsbedarfen sollen auf ihrem Weg in den Beruf passende Angebote erhalten. Schulen, Jugendhilfe, Kommune und weitere Partner sollen ihre Angebote miteinander vernetzen, um junge Menschen möglichst frühzeitig und entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen zu unterstützen.

Nicht jeder Bildungs- und Berufsweg verläuft geradlinig. Manche Jugendliche benötigen mehr Unterstützung als andere. Ziel der Stadt ist es deshalb, Benachteiligungen frühzeitig zu erkennen, Selbstständigkeit zu fördern und junge Menschen entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen zu begleiten.

Wie das in der Praxis aussehen kann, konnten die Gäste beim anschließenden Besuch der WBL gGmbH am Hemmelrather Weg kennenlernen. Christian Remmler, Geschäftsführer des Bildungswerks, und Denis Welter, Bereichsleitung Soziale Arbeit und Pädagogik, stellten die Arbeit und die Unterstützungsangebote der Einrichtung vor. Dabei stand insbesondere die Frage im Mittelpunkt, wie junge Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Lebenslagen und Voraussetzungen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf begleitet werden können.

Christian Remmler, Geschäftsführer des Bildungswerks, und Denis Welter, Bereichsleitung Soziale Arbeit und Pädagogik, stellten die Arbeit und die Unterstützungsangebote der Einrichtung vor. Copyright: Stadt Leverkusen

Ein weiterer Schwerpunkt des Austauschs liegt auf dem gesellschaftlichen Zusammenleben und der Integration. Die Erfahrungen aus Japan boten interessante Einblicke. Besonders beeindruckt war die deutsche Teilnehmerin Annika Schäfer von einem Übergangsmanagement an einer Förderschule in der Präfektur Kumamoto. Dort werden junge Menschen und die aufnehmenden Unternehmen bis zu drei Jahre nach dem Schulabschluss beziehungsweise dem Eintritt in den Arbeitsmarkt begleitet. Das Beispiel zeigt, wie wichtig eine verlässliche Unterstützung auch über den Schulabschluss hinaus ist.

Englischlehrerin und Sozialpädagogin Yuka Komi interessiert sich besonders dafür, wie junge Menschen in Deutschland am gesellschaftlichen Leben teilhaben und welche Möglichkeiten ihnen neben Schule und Ausbildung offenstehen. Dabei beschäftigt sie vor allem die Frage, wie unterschiedliche kulturelle und religiöse Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Am Beispiel muslimischer Menschen und ihrer religiösen Lebensweise wird deutlich, wie wichtig gegenseitiges Verständnis im Alltag ist. Yuka Komi betont: „Wir müssen jeden jungen Menschen respektieren.“ Ihr Wunsch ist es, mehr darüber zu erfahren, wie in Deutschland ein respektvolles und gleichberechtigtes Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft gefördert wird.