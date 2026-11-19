25 Menschen investieren mittlerweile ihre private Zeit dafür, dass die Stadtteilbibliothek ihren Standort in Schlebusch nicht verliert. Tendenz steigend.

Stefanie Schmidt Stefanie Schmidt ist Redakteurin in der Lokalredaktion Leverkusen. Eigentlich wollte die Sportstudentin zur Fußball-WM 2006 nur mal kurz als Praktikantin in die Sportredaktion beim Kölner Stadt-Anzeig... mehr

Praktisch bieten sie an, den Betrieb alleine zu schmeißen und fordern von der Stadt nur, dass sie weiter in Verantwortung bleibt und an einem Tag in der Woche für fünf Stunden jemanden bereitstellt, der sich um das kümmert, was in einem professionellen, städtischen Betrieb einfach ist, für Ehrenamtler aber praktisch nicht umsetzbar: die juristische Grundlage, den professionellen Zugang zu Mediennetzen und den fachlichen Überblick.

Das ist ein Angebot, das die Stadt nicht ablehnen darf. Denn keiner zweifelt am Wert einer Bildungseinrichtung mit kurzen Wegen im Stadtteil, besonders für Kinder, Förderschüler oder Ältere. Wenn die Stadt dafür die liebevolle und dazu kostenfreie Arbeitskraft von 25 Menschen bekommen kann, darf sie nicht an fünf Arbeitsstunden pro Woche sparen.