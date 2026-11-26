Kultur nicht nur präsentieren, sondern Menschen aktiv daran beteiligen: Mit diesem Anspruch geht Bayer Kultur in das Start Festival 2027. Vom 3. April bis zum 23. Juni stehen mehr als 20 Veranstaltungen auf dem Programm. Internationale Künstler, junge Talente und Laien sollen dabei zusammenkommen. „Wir wollen nicht nur fördern, sondern Menschen zusammenbringen“, sagt Christoph Böhmke, Leiter von Bayer Kultur.

Ein Beispiel dafür ist das neue Bayer Bootcamp Orchestra. In Zusammenarbeit mit der Academy of St Martin in the Fields, einem der weltweit renommiertesten Kammerorchester, sollen ehrgeizige Freizeitmusiker gemeinsam mit Profis üben und auftreten. Die Proben finden in Leverkusen statt, das Abschlusskonzert ist für den 30. Mai in der Historischen Stadthalle Wuppertal geplant. Dirigieren wird Patrick Hahn, der frühere Wuppertaler Generalmusikdirektor. Wie viele Musiker teilnehmen können, ist noch offen. Orchestererfahrung ist allerdings Voraussetzung. „Wenn jemand noch nie in einem Orchester gespielt hat, dann macht das auch keinen Sinn“, sagt Christoph Böhmke.

Nicht nur die Startacademy-Stipendiatin Anja Mittermüller auch einige Leverkusener und Leverkusenerinnen haben die Möglichkeit, mit der Academy of St Martin in the Fields zusammen aufzutreten. Copyright: Bayer Kultur

Das Projekt könnte auch eine Möglichkeit sein, auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht den Weg zu den Bayer-Philharmonikern zu finden. „Ich möchte die Leute nicht verlieren, sondern einbinden“, betont Christoph Böhmke.

Eröffnung mit Swing im Erholungshaus

Schon zum Auftakt am 3. April wird deutlich, dass das Publikum beim Start-Festival nicht nur Zuschauer sein soll. Für die Eröffnung verwandelt sich das Erholungshaus in den legendären New Yorker Savoy Ballroom, der als Ursprung des Lindy Hop gilt. Bei diesem Swing-Tanz ist Mitmachen erwünscht. Damit setzt Bayer Kultur gleich zu Beginn ein Zeichen für das neue Konzept.

Internationale Stimmen und neue Klangwelten

Am 6. Juni tritt die französische Sängerin Awa Ly im Erholungshaus auf. Sie kombiniert in ihrer Musik Jazz, Soul, Pop und Folk. Ihr drittes Album „Essence And Elements“ ist den vier Elementen gewidmet.

Die französische Sängerin Awa Ly kombiniert in ihrer Musik Jazz, Soul, Pop und Folk. Copyright: Bayer Kultur

Bei der Programmgestaltung will Bayer Kultur neue Wege gehen. „Wir wollen immer darauf achten, dass wir Dinge anbieten, die ‘out of the box‘ sind“, sagt Christoph Böhmke. Das Publikum solle erleben, „dass es auch andere kulturelle Folien gibt“. Ziel sei es, die gesamte Bandbreite der Musik abzubilden.

Das zeigt sich auch an den genreübergreifenden Projekten. Ein kleiner Schwerpunkt liegt auf Schauspielern: Charly Hübner verbindet Schuberts „Winterreise“ mit Songs von Nick Cave, Nicholas Ofczarek widmet sich in einer musikalischen Lesung Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“.

Charly Hübner wird beim Start-Festival gemeinsam mit dem Ensemble Resonanz und einem Jazztrio Lieder der deutschen Romantik neu interpretieren. Copyright: Bayer Kultur

Mitarbeitende von Bayer auf der Bühne

Eine besondere Premiere steht am 13. April an: Bei „Auf den Spuren der Weißen Rose“ stehen erstmals auch Bayer-Beschäftigte auf der Festivalbühne. Gemeinsam mit Schauspielerin Martina Gedeck lesen sie Texte der studentischen Widerstandsgruppe, darunter Arbeitsdirektorin Heike Prinz. Musikalisch begleitet wird der Abend vom britischen SANSARA Choir.

Das Programm entstand in Zusammenarbeit mit dem White Rose Project der Universität Oxford und erlebt seine deutsche Erstaufführung. „Musik war das, was die Mitglieder der Weißen Rose verbunden hat“, sagt Christoph Böhmke. Auch Demokratie ist ein Thema des Festivals. Der Publizist Michel Friedman liest aus seinem Buch „Mensch! Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten“ und diskutiert anschließend mit Bayer-Manager Matthias Berninger.

Kultur soll bezahlbar bleiben

Die Eintrittspreise bleiben auf dem bisherigen Niveau. „Mir ist wichtig, dass die Menschen sich das leisten können. Ein Kinoticket kostet mittlerweile mehr“, sagt Christoph Böhmke. Kinder und Jugendliche zahlen fünf Euro. Der Vorverkauf beginnt am 24. November. Mit dem Festivalpass können mehrere Veranstaltungen besucht werden. Bis zum 24. Dezember, 15 Uhr, gibt es online mit dem Kultur-Buddy-Angebot zwei Tickets zum Preis von einem. Das vollständige Programm und Karten sind unter kultur.bayer.de erhältlich.