Im Sommer kann es auf einem asphaltierten Schulhof brütend heiß werden, bei starkem Regen bilden sich oft riesige Pfützen. Schulhöfe und Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen sollen nach der Erfahrung des Hitzesommers schon ab 2027 besser gegen Wetterextreme gewappnet sein.

Förderprogramm umfasst 100 Millionen Euro

1000 Schulhöfe und 1000 Kitas können ab Dezember je 50.000 Euro Landesförderung für Klimamaßnahmen erhalten. Insgesamt stellt das Land NRW 100 Millionen Euro für das Förderprogramm bereit, wie Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) ankündigte. Damit können Schulen und Kitas zum Beispiel Flächen entsiegeln und begrünen, Bäume pflanzen, Sonnensegel aufstellen oder auch Gebäude verschatten und kühlen.

Anträge stellen können Städte, Gemeinden und Kreise als Schulträger sowie die Träger von Kitas. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima (LANUK) wickelt die Förderung ab. Um die Anträge möglichst einfach zu halten, ist die Förderung auf einen Festbetrag begrenzt. Eine Erhöhung ist nicht möglich. Träger mehrerer Kitas oder Schulen können die 50.000 Euro aber auch auf mehrere ihrer Einrichtungen aufteilen.

Was Schulen und Kitas mit dem Geld machen können

Asphalt und Beton entfernen und die Flächen begrünen Bäume, Sträucher und Stauden pflanzen Dächer und Fassaden begrünen Regenwasserversickerung verbessern Sonnenschutz anbringen, etwa Jalousien, Markisen, Sonnensegel oder Pergolen Trinkwasserbrunnen aufstellen Schul- und Kitagärten sowie grüne Klassenzimmer anlegen Deckenventilatoren und Sprühnebelanlagen einbauen Gebäude vor eindringendem Oberflächenwasser schützen, etwa durch Hebeanlagen oder Rückstauklappen

Ein Teil der Fördersumme darf auch zum Einbau von Klimaanlagen verwendet werden. Diese werden aber nur in Kombination mit anderen Maßnahmen und mit höchstens 25 Prozent der Summe gefördert.

Schon im Sommer hatte das Land erstmals das Programm „1000 coole Schulhöfe“ und „1000 coole Kitas“ angekündigt. Seitdem hätten bereits rund 700 Schulen und Kitas ihr Interesse bekundet, sagte Krischer.

Schüler an Gestaltung beteiligen

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sagte, mit dem Ausbau des Ganztags verbrächten viele Kinder einen Großteil des Tages in der Schule und auf dem Schulhof. Umso wichtiger sei, dass die Außenflächen ihren Bedürfnissen gerecht würden. Dazu gehörten im Sommer schattige Plätze für die Mittagspause, Raum für Bewegung und grüne Bereiche. Die Schulen sollten Kinder und Jugendliche von Anfang an in die Planungen für die Schulhöfe einbeziehen, sagte Feller. Damit könnten sie demokratische Beteiligung ganz praktisch erleben.

Gerade für die Jüngsten sei Hitzeschutz wichtig, sagte Familienministerin Verena Schäffer (Grüne). Denn Kita-Kinder könnten ihre Körpertemperatur nicht gut regulieren und überhitzten schneller. Sie habe in Kitas aufgeheizte Räume erlebt, die auch für die Mitarbeitenden eine Belastung darstellten.

Ab Dezember können die Träger ihre Anträge digital einreichen. Der genaue Startzeitpunkt wird noch bekanntgegeben. Wenn die 100 Millionen Euro vergeben seien, sei der Topf ausgeschöpft, sagte Krischer. Zur Information über das Programm sei eine Hotline geschaltet worden. Auch das LANUK berate die Träger. (dpa/red)