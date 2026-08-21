Auf der A44 sich ein gravierender Unfall mit einem Motorrad ereignet. Ein Helikopter für Rettungszwecke ist vor Ort gelandet. Die Polizeibehörde Köln informierte am frühen Nachmittag des Freitags über einen folgenschweren Vorfall. Im Bereich der Abfahrt Aldenhoven (Kreis Düren) ist ein Fahrer eines Kraftrads zu Schaden gekommen.

Gegen 13.10 Uhr kam der 70 Jahre alte Mann laut vorläufigen Angaben nach links von seiner Fahrspur ab, kollidierte mit der zentralen Leitplanke und kam danach zu Fall. Andere Fahrer auf der Strecke wurden dazu angehalten, einen Rettungsweg für die anrückenden Hilfskräfte freizumachen.

A44 in Richtung Mönchengladbach vollgesperrt

Derzeit besteht eine vollständige Blockade des betroffenen Autobahnabschnitts zwischen den Ausfahrten Aldenhoven und Jülich-West für den Verkehr nach Mönchengladbach. Eine Umleitung wird durch die Polizei eingerichtet.

Der Fahrer des Motorrads hat Verletzungen erlitten, die als mindestens schwer eingestuft werden. Die Ursache für den vermutlichen Alleinunfall ist bisher nicht geklärt. Ein spezielles Team zur Unfallaufnahme wurde hinzugezogen. Dessen Aufgabe ist es, am Ort des Geschehens Spurenmaterial und andere Beweise zu sichern, damit der Hergang rekonstruiert werden kann. (red)