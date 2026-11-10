Als Dirk van Betteray dem Organisten Guido Harzen das Programm des Oratorienkonzerts „Die Himmel berühren“ damals vorlegte, fragte dieser als erstes, ob der Dirigent tatsächlich all diese Oratorien in nur einem einzigen Konzert aufführen wolle. Dirk van Betteray nickte dazu, wie er lachend berichtet: „Ich wusste, dass das mit diesem Chor funktioniert.“ Und so kamen nun die Zuhörenden in der evangelischen Kirche in Drabenderhöhe nun tatsächlich in den Genuss einer Reise durch die Geschichte des geistlich-erzählerischen Gesangs.

Rund 70 Sänger nach sechs Monaten Probenzeit

Rund 70 Mitglieder verschiedener Ensembles waren beteiligt, nämlich des Projektchores Chorzeit der Musikschule der Homburgischen Gemeinden, des Chors '72 Dieringhausen und der Mucher Konzertgemeinschaft. Sie interpretierten nach einer gut sechsmonatigen, intensiven Probenzeit mit großem Können die Oratorien, die von Freude, Zuversicht und einem tiefen Glauben erzählen. Begleitet wurde der große Gesamtchor von Markus Müller an der Trompete und Guido Harzen an der Orgel. Ulrich Hein rezitierte als sensibler Sprecher Gedichte von Brentano, Brecht und Celan.

Von Haydn bis Karl Jenkins

Das titelgebende „Die Himmel erzählen“ aus der „Schöpfung“ von Haydn durfte natürlich nicht fehlen. Doch auch „O Fortuna“ aus Orffs „Carmina Burana“, Mozarts „Ave verum corpus“, Mendelssohns „Hebe, deine Augen auf“, genauso wie der Chor aus dem „Deutschen Requiem“ von Brahms, Humperdincks „Abendsegen“ und „Adiemus“ von Karl Jenkins beeindruckten mit ihrer musikalischen Strahlkraft.

Jubel und Sanftheit

Sicher, 70 Sängerinnen und Sänger können von der Empore aus eine Kirche mit ihrem Gesang ausfüllen. Doch dieser Chor schaffte es mit Präzision und Einfühlungsvermögen, auch Sanftheit zu transportieren. Er jubelte bei Händels „Halleluja“ und nahm sich im „Abendsegen“ genau so perfekt zurück. Sei es als reiner Chor der Frauenstimmen, als Männerchor oder als Gesamtensemble – dieser Gesang weckte Emotionen, umhüllte die Menschen in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche mit wunderbarem Klang.

Gelassene Zuversicht

Dieser Kunst standen Markus Müller und Guido Harzen in nichts nach. Händels „Ich weiß, dass mein Erlöser lebet“ an Trompete und Orgel transportierte eine wunderbar gelassene Zuversicht, die in leisen Jubel mündete. Das Publikum lauschte derweil konzentriert, teils mit geschlossenen Augen, um zum Ende Konzertes unisono aufzustehen und begeistert zu applaudieren. Viel wollten schließlich den Mitwirkenden auch persönlich sagen, wie unvergesslich dieser Nachmittag der großen Oratorienchöre war.

Nächstes Projekt widmet sich Johannes Brahms

Das nächste Chorprojekt der Musikschule der Homburgischen Gemeinden in Kooperation mit der Mucher Konzertgemeinschaft und dem Chor '72 Dieringhausen stellt, wieder unter der Leitung von Dirk van Betteray, Johannes Brahms in den Mittelpunkt. Einstudiert werden die Liebeslieder-Walzer und Ein deutsches Requiem. Die Proben finden ab dem 18. November abwechselnd in Wiehl-Bielstein und Much-Wellerscheid statt, jeweils mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr. Wer mitsingen möchte, kann noch bis Januar 2027 dazukommen. Die Konzerte in Bielstein und Siegburg finden am 14. und 21. November 2027 statt. Alle weiteren Infos dazu gibt es in der Musikschule der Homburgischen Gemeinden. (kpo)