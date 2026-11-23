Die A4 bei Gummersbach ist seit Montagmorgen (23. November) nun auch in Richtung Köln gesperrt. Die Sperrung zwischen Reichshof/Bergneustadt und Bielstein sei für eine Woche geplant, könne sich aber je nach Witterung und Straßenzustand auch verlängern, sagte eine Sprecherin der Autobahngesellschaft.

In der Gegenrichtung nach Olpe ist die A4 bereits gesperrt. Die zunächst bis Ende November geplante Sperrung zwischen Engelskirchen und Bielstein wurde um knapp eine Woche bis voraussichtlich Freitag (4.12.) verlängert, wie die Autobahngesellschaft vor Kurzem mitgeteilt hat. Umleitungen sind ausgeschildert.

Grund für die Sperrungen ist der Aufbau einer Schrankenanlage vor der Wiehltalbrücke. Die Brücke aus den 1970er Jahren hat laut Autobahn Defizite bei der Tragfähigkeit. Gewichtsbeschränkungen und ein Mindestabstand für den Lastwagenverkehr zum Schutz der Brücke seien in der Vergangenheit vielfach nicht eingehalten worden. Deshalb sollten Lkw über 44 Tonnen künftig vor der Wiehltalbrücke mithilfe der Schrankenanlage erkannt und gezielt ausgeleitet werden. (dpa)