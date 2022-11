Ausflugtipp Sauerland Skywalk 90 Meter über der Bigge

Sauerland – Ferienzeit, Ausflugszeit: Wer raus möchte, der

findet auch in der näheren Region spannende Ziele. „Ein Tag in ...“ heißt unsere Serie mit Vorschlägen dafür. Mit Andreas Arnold geht es zum Biggesee im Sauerland.

1: Die Region um den Biggesee bietet vielfältige Ausflugsmöglichkeiten. Sei es auf dem Wasser selbst oder auch entlang der Talsperre. Vom Oberbergischen aus ist man rasch im benachbarten Sauerland. Ein Ausflug, der sich immer wieder lohnt.

Eine beliebte Anlaufstelle ist die Atta-Höhle nördlich des Biggesees. Sie wurde im Sommer 1907 bei Sprengarbeiten eher zufällig entdeckt. Benannt wurde sie später wie die Hansestadt Attendorn, in deren Bereich die Höhle liegt, nach der Fürstin Atta. Auf einer Strecke von 1,8 Kilometern können Besucher heute diese imposante Unterwelt erkunden und bei einer konstanten Temperatur von neun Grad in eine kühle und geheimnisvolle Welt eintauchen. Führungen beginnen während der regulären Öffnungszeiten spätestens alle 15 Minuten. Bei größerem Besucheraufkommen beginnen die Führungen in entsprechend kürzeren Abständen. Eine Führung durch die Höhle dauert etwa 40 Minuten.

Tief hinunter geht es in der Atta-Höhle. Copyright: imago, dpa

Atta-Höhle, Finnentroper Straße 39, 57439 Attendorn. Die Höhle ist in Attendorn gut ausgeschildert. Sie hat aktuell täglich ab 10 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 16.30 Uhr.

www.atta-hoehle.de

Wie der Betreiber aktuell mitteilt, ist die Atta-Höhle vom Hochwasser nicht betroffen und hat regulär geöffnet. Eine Reservierung ist dort nicht erforderlich. Gäste werden allerdings gebeten, einen entsprechenden Nachweis über Genesung, Impfung oder einen tagesaktuellen Corona-Test mitzuführen. Ein Corona-Test kann vor Ort im Testzentrum am Parkplatz der Atta-Höhle durchgeführt werden.

2: Wer den Biggesee besucht, sollte unbedingt einen Stopp an der Aussichtsplattform Biggeblick machen. Dieser Skywalk ragt hoch über den Biggesee und garantiert den Besuchern einen unvergleichlichen Ausblick. In 90 Metern Höhe kann man eine atemberaubende Aussicht auf den Biggesee mit der Gilberginsel sowie der Burgruine Waldenburg genießen. Wer auf den Blick in die Ferne verzichten kann, dem sei ein Besuch zur blauen Stunde empfohlen. Die Beleuchtung der Plattform ist einfach sehenswert.

Die Biggesee-Aussichtsplattform ist jederzeit und rund um die Uhr kostenfrei zugänglich. Lediglich bei Gewitter darf die Stahlkonstruktion nicht betreten werden. Die Adresse für das Navi lautet Waldenburger Bucht 11, 57439 Attendorn.

3: Wer schon mal Biggesee ist, sollte natürlich auch die Möglichkeit nutzen, aufs Wasser zu gehen: auf eines der Schiffe der Personenschifffahrt Biggesee. Der Blick vom Wasser auf die wunderbare Landschaft drumherum lohnt sich. Die Betreiber der Personenschifffahrt berichten aktuell, dass sie trotz des hohen Wasserstandes auf dem Biggesee planmäßig fahren und jede Anlegestelle erreichen können.

Wer nicht so hoch hinaus will, kann mit der Personenschifffahrt Biggesee über die Talsperre fahren. Copyright: imago, dpa

Die Personenschifffahrt Biggesee legt von drei Stellen am See ab:

1.) Hauptanlegestelle Talbrücke: Restaurant Seesicht mit Parkmöglichkeiten direkt am Wasser (durch die Schranke fahren), Talbrücke Sondern 1, 57462 Olpe-Sondern, Einstieg für Rollstuhlfahrer.

2.) Anlegestelle Sondern: Sonderner Straße (Bahnhof), 57462 Olpe ,Parkplätze jeweils am Ortseingang, Fußweg zum Schiff ca. 10 Minuten.

3.) Anlegestelle Biggedamm: Kreuzung Kölner Straße (L512), 57439 Attendorn, autofrei, 20 Minuten Fußweg vom nächsten Parkplatz zur Anlegestelle.

www.biggesee.de

Eine Rundfahrt über den kompletten See dauert anderthalb Stunden. Tickets können entweder im Onlineshop oder an Bord bei der Schiffsbesatzung gekauft werden. Wer an Bord geht, muss sich registrieren: per Luca-App, Corona-Warn-App oder per Kontaktformular, das an Bord ausgefüllt wird. Eine 3G-Nachweispflicht ist laut Internetseite des Betreibers nicht erforderlich. Impfpass oder Test werden nicht benötigt.