Bauarbeiten ab Anfang November

In Schönenberg stehen ab Anfang November Bauarbeiten an der Rathausstraße an. Die Gemeinde Ruppichteroth lässt die Bushaltestelle Schönenberg Mitte in Fahrtrichtung Waldbröl barrierefrei ausbauen. Das teilt die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Wann genau die Baustelle eingerichtet wird, hängt nach Angaben der Gemeinde von der Witterung ab.

Halbseitige Sperrung mit Ampelregelung

Für den Umbau muss die Rathausstraße (B 478) auf Höhe der Hausnummer 36 halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr kann die Baustelle weiterhin passieren und wird dort durch eine Ampelanlage geregelt. Auch Fußgänger sollen die Straße während der Bauzeit sicher überqueren können: Vor und hinter dem Baufeld werden dafür Fußgängerampeln aufgestellt. Im Bereich der Baustelle drohen zeitweise Verkehrsbehinderungen.

Ersatzhaltestellen für beide Fahrtrichtungen

Die regulären Bushaltestellen liegen während der Arbeiten im Baufeld und können deshalb nicht angefahren werden. Für die Dauer der Baumaßnahme werden in beiden Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen eingerichtet. Sie befinden sich jeweils rund 100 Meter nordöstlich der bestehenden Haltestelle. In Fahrtrichtung Hennef liegt der Ersatzhalt im Bereich der Rathausstraße 23, in Fahrtrichtung Waldbröl im Bereich der Rathausstraße 46. Fahrgäste sollten vor Fahrtantritt auf die geänderten Haltepositionen achten und ihre Wege entsprechend planen. Die Ersatzstandorte dienen dazu, den Busverkehr trotz der Arbeiten aufrechtzuerhalten.

Teil eines größeren Programms der Gemeinde

Der barrierefreie Ausbau in Schönenberg ist Teil eines größeren Programms der Gemeinde. Bereits im Zuge des Ausbaus der Hauptstraße in Winterscheid wurden nach Angaben der Gemeinde insgesamt sechs Bushaltestellen in Winterscheid und Schreckenberg barrierefrei umgebaut. Mit der Haltestelle Schönenberg Mitte wird diese Arbeit fortgesetzt. Der Umbau soll den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erleichtern und die Haltestelle für mehr Fahrgäste nutzbar machen. Die Gemeinde bittet Verkehrsteilnehmer und Fahrgäste, die vorübergehend geänderte Verkehrsführung und die Ersatzhaltestellen zu beachten. Für die Dauer der Arbeiten kann es zu Einschränkungen kommen. (jv)