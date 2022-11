Badminton-Bundesliga So lief das Hammer-Wochenende des 1. BC Wipperfeld ab

Wipperfürth – „Andreas, wo sind die Würstchen?“ „Andreas, wo ist die Kiste mit den Trikot-Hosen?“ Andreas Lamsfuß, der Vorsitzende des BC Wipperfeld, ist ein gefragter Mann, sonst auch, aber in diesen Minuten besonders. In weniger als einer Stunde fällt der Startschuss für ein Hammer-Wochenende, der Tabellenführer der Badminton-Bundesliga spielt am Samstag gegen den direkten Verfolger und am Sonntag gegen den Tabellendritten.

Und so ein Event will organisiert sein. Wenn sich die besten Spielerinnen und Spieler Deutschlands in der Voss-Arena treffen, müssen im Vorfeld Flüge und Hotels gebucht werden, die Halle muss vorbereitet werden, Cafeteria, Kasse, Technik, um all das muss sich Andreas Lamsfuß mit seinem Team kümmern.

Spiele werden live im Internet übertragen

Sein besonderes Augenmerk liegt in diesen Tagen auf der Technik. Robin Berster und Paul Puschmann haben die komplette Halle verkabelt, Kameras und Monitore aufgestellt, denn die Spiele werden live im Internet übertragen. „Im Moment trauen sich viele Leute nicht in die Halle, deswegen ist es uns wichtig, unseren Sport wohnzimmergerecht aufzubereiten“, sagt Lamsfuß. Denn obwohl es sich um absoluten Spitzensport handelt, finden nur wenige Zuschauer den Weg in die Voss-Arena.

Uli Becker kommentiert die Spiele live fürs Internet, während die Spieler um die Punkte kämpfen. Copyright: Dieringer/Lenzen

Umso wichtiger ist es für den Vorsitzenden, das Interesse an den Übertragungen zu wecken. Uli Becker und Dirk Hartmann, der auch Hallensprecher beim VfL Gummersbach ist, kommentieren die Begegnungen live im Internet und werden dabei seit neuestem unterstützt von Spielerinnen und Spielern des BC. „Dadurch wollen wir sowohl eine emotionale als auch eine sachliche Ebene reinbringen“, so Lamsfuß. Und er möchte neue Wege gehen, näher ran mit den Kameras ans Spielfeld, näher ran ans Publikum. „Beim letzten Mal hatten wir 800 Zuschaltungen, das sind sicher mehr als tausend Zuschauer, eine gute Resonanz“, freut sich Andreas Lamsfuß.

In der Voss-Arena versammelte sich die Weltelite

Traurig genug, das rasante Spiel ist in Deutschland immer noch eine Nischensportart und in der Voss-Arena versammelt sich an diesem Wochenende die erweiterte Weltelite.

In der Cafeteria sorgen Dorothea Hille und Ute Lamsfuß dafür, dass niemand hungrig und durstig bleibt. Copyright: Dieringer/Lenzen

Mark Lamsfuß, der Sohn des Vorsitzenden, ist mit seinem Doppelpartner Marvin Seidel amtierender Vize-Europameister. Überhaupt die Lamsfüße, wie Vater Andreas sie lächelnd nennt. Der BC Wipperfeld ist in weiten Teilen ein Familienunternehmen. Papa ist der Chef und Motor, Sohn Mark gilt aktuell als bester Spieler Deutschlands im Mixed und Doppel, an der Kasse sitzt Aylin Cinar, die Freundin von Bruder Jens. In der Cafeteria steht Mutter Ute am Tresen und verkauft, unterstützt von Dorothea Hille, Waffeln, Würstchen und Kuchen, den Vereinsmitglieder regelmäßig spenden.

Sie organisiert grundsätzlich alles rund um die Cafeteria. Und auch die Atmosphäre in der Halle ist familiär. Junge Frauen tragen kleine Kinder durch die Gegend, man kennt sich, man mag sich. Am Samstag hat auch Bürgermeisterin Anne Loth den Weg in die Arena gefunden und schaut sich, so entspannt wie es bei einem Spitzenspiel eben geht, die Badminton-Cracks an. Trotzdem möchte Andreas Lamsfuß „den Weg ins professionelle Lager finden“. Mittlerweile beschäftigt der Verein halbtags eine Sekretärin, damit der Vorsitzende sich irgendwann nicht mehr selbst darum kümmern muss, wo die Würstchen sind.

Das Team des 1. BC Wipperfeld besiegte am Samstag den Tabellenzweiten Fun Ball Dortelweil mit 5:2 und am Sonntag den Tabellendritten BC Bischmisheim ebenfalls mit 5:2 und konnte damit die Tabellenführung ausbauen.