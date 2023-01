Bergneustadt – Es gibt wohl keinen zweiten Musiklehrer in Oberberg, der so viele junge Talente zu einer Profikarriere inspiriert hat wie August-Wilhelm „Auwi“ Welp. In ihren Erfolgen wird er weiterleben. Im Alter von 87 Jahren ist der Pädagoge am vergangenen Samstag in Bergneustadt gestorben.

1963 kam der gebürtige Bielefelder nach dem Studium in Freiburg, Wien und Berlin und ersten Erfahrungen als Lehrer in Wuppertal zunächst nach Gummerbach, ans damalige Gymnasium Moltkestraße. 1968 zog es ihn mit seiner Frau Marianne und den beiden Kindern dann erst mal wieder fort. Sieben Jahre lang arbeitete Welp an der Deutschen Schule in Buenos Aires. 1975 folgte er dann der Einladung nach Bergneustadt, wo Auwi Welp neben der Stelle eines Musiklehrers am Wüllenweber-Gymnasium auch gleich die Leitung der neugegründeten Musikschule übertragen wurde.

1990 mit Stadtdukaten ausgezeichnet

Für seine Verdienste um die Bergneustädter Kultur, die Welp in den folgenden Jahrzehnten erwerben sollte, wurde er bereits 1990 mit dem Stadtdukaten ausgezeichnet. Über den Chor und das Orchester des Gymnasiums und die Musikschule begeisterte Welp Generationen von Schülern für die Musik, darunter viele spätere Preisträger im Wettbewerb „Jugend musiziert“.



1980 produzierte er mit den Kindern die Langspielplatte „Musik am Wüllenwebergymnasium“, 1983 inszenierte er mit „Godspell“ die erste einer Reihe von Musiktheateraufführungen, die immer ehrgeiziger wurden. So folgten eine „Zauberflöte“ und eine Britten-Oper, vor allem aber Musical-Klassiker wie „Cats“ und „Chess“. Diese Ära endete 1997 mit „Mary Poppins“ und seinem Abschied in den Ruhestand.

Einstige Schüler mit großen Karrieren

Zu den Talenten, denen Auwi Welp in Bergneustadt den Weg zur Kunst gewiesen hat und die diese Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, zählen der Schauspieler Axel Weidemann, der Flötist und Dirigent Felix Reimann, der Komponist und heutige Leiter der Bergneustädter Musikschule, Joachim Kottmann, der Kontrabassist Matthias Hacker und der Elektronikmusikproduzent Martin Ahman. Eine herausragende Karriere hat Welps einstige Schülerin Anja Harteros gemacht.



Die auf den internationalen Bühnen erfolgreiche Sopranistin hat ihren Lehrer nie vergessen und sich über jede Gelegenheit gefreut, ihn bei ihren Heimatbesuchen zu treffen. Welps Nachfolger an der Musikschule, Joachim Kottmann, nennt ein Bonmot von Leonard Bernstein „wahnsinnig passend für Auwi Welp“ und zitiert: „Ein großer Lehrer ist einer, der aus seinen Schülern Funken herausschlagen kann.“