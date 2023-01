Bergneustadt – Bürgermeister Wilfried Holberg wird bei der Wahl am 13. September nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. Seinen Entschluss hat er am Abend in der Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden bekanntgegeben. Es sei in allererster Linie eine Vernunftentscheidung, teilte der 64-Jährige anschließend gegenüber der Presse mit: „Eine reine Entscheidung des Herzens und der Leidenschaft würde gewiss anders ausfallen, da mir die Arbeit für meine Heimatstadt und ihre Menschen unglaublich viel Freude macht.“

Vertrauensverlust war ausschlaggebend

Neben den in den zurückliegenden gut fünfeinhalb Jahren bewältigten schwierigen Sachaufgaben sei aber vor allem die Art der politischen Auseinandersetzung mit dem Rat oft aufreibend und kräftezehrend gewesen. Er bedaure, dass sich daran im Laufe der Zeit substanziell nichts verbessert habe. „Am Ende sind Zweifel daran geblieben, ob ein erneutes Mandat unter den gegeben Umständen zu leisten und im Hinblick auf das Wohl der Stadt sinnvoll wäre.“ Bis zum Ende der Amtszeit sagt er den Bergneustädter Bürgern weiter seinen vollen Einsatz zu.

Ohne dass er in seiner schriftlichen Erklärung darauf Bezug nimmt, dürfte es der Entzug des Vertrauens durch den Stadtrat nach der versäumten Abrechnung der Wiedeneststraße gewesen sein, was am Ende den Ausschlag für Holbergs Entscheidung gab. Von Anfang kritisch standen dem parteilosen Rathauschef vor allem CDU und UWG immer wieder gegenüber.