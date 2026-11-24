Die Mandatsträger im Bergneustädter Stadtrat wollen vorerst nichts am Modell ihrer Aufwandsentschädigungen ändern. Mit 27 Nein- gegen fünf Ja-Stimmen hat der Stadtrat jüngst einen Vorschlag der Verwaltung abgelehnt, der eigentlich bereits abgemachter Teil der Haushaltssicherung ist. Bei der geheimen Abstimmung gab es eine Enthaltung.

Voll- oder Teilpauschale: Darum geht es

Wer sich ehrenamtlich in der Politik engagiert, in den Gemeinde- oder Stadtrat gewählt wird und dort in Ausschüssen und Arbeitsgruppen mitarbeitet, hat Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung. Das Land NRW lässt den Kommunen dabei zwei Möglichkeiten: Sie können den Hobbypolitikern eine sogenannte Vollpauschale zahlen, durch die sämtlicher Aufwand im Zusammenhang mit dem Mandat abgegolten ist (die Höhe bestimmt sich nach der Zahl der Einwohner einer Kommune, für Bergneustadt sind das momentan 309,70 Euro im Monat). Oder aber: Sie zahlen eine Teilpauschale (185,80 Euro), dazu kommt dann allerdings noch ein Sitzungsgeld von 28,20 Euro für die Teilnahme an jeder Fraktions-, Ausschuss oder Ratssitzung.

Der Vorschlag der Verwaltung

Bislang zahlt Bergneustadt die Vollpauschale. Schon Ende 2024 waren die Grünen mit dem Vorschlag gescheitert, das System auf die Teilpauschale umzustellen. Man wolle diese Entscheidung, so argumentierte damals die Mehrheit im Rat, der neuen Bürgervertretung nach der Kommunalwahl 2025 überlassen. Nun brachte die Verwaltung das Thema auf die Tagesordnung. Zugleich erinnerte das Rathaus daran, dass die Umstellung bereits als eine Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes von der Politik beschlossene Sache sei, allerdings noch nicht umgesetzt wurde.

Das sagen die Befürworter

Roland Wernicke rechnete vor. Copyright: Joost

Allen voran Roland Wernicke (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich – wie schon 2024 – für eine Änderung aus. Er rechnete vor, dass die Stadt mit Teilpauschale plus Sitzungsgeld pro Jahr etwa 29.500 Euro sparen könne. Bezugnehmend auf die vorherige Diskussion im Hauptausschuss, betonte Wernicke, seiner Ansicht nach dürfe es auch keine Rolle spielen, dass viele Stadtverordnete einen Teil ihrer Entschädigung an die Orts- und Kreisvereine ihrer Partei abgeben müssen. „Das kann für die Entscheidung des Stadtrates nicht maßgeblich sein.“

Das finden die Kritiker

Schon im Hauptausschuss vertrat die Mehrheit die Meinung, dass die Ersparnis zwischen Voll- und Teilpauschale dadurch aufgezehrt werde, dass bei Letzterer mehr Verwaltung wegen der Sitzungsgelder nötig werde, nämlich die exakte Erfassung, wer wann an was teilgenommen hat. Im Stadtrat betonte etwa Ralf Siepermann für die CDU, dass er Wernickes Zahlen ad hoc nicht überprüfen könne. Falsch sei jedenfalls der Eindruck, man werde bezahlt wie Berufspolitiker. „Da springen letztlich 180 oder 200 Euro pro Monat für viele viele Stunden Arbeit heraus.“ Daniel Grütz (SPD) wertete es als falsches Signal, die Entschädigung zu kürzen – es gebe schon jetzt zu wenige Menschen mit kleinem Portemonnaie in der Politik.

Namentliche oder geheime Abstimmung?

Obwohl sich abzeichnete, dass es für die Umstellung keine Mehrheit geben würde, ging Roland Wernicke noch einmal in die Offensive und beantragte die namentliche Abstimmung – so hätte man im Protokoll nachlesen können, wer die Änderung mittragen wollte und wer nicht. Da machten ihm aber UWG und AfD einen Strich durch die Rechnung, die die geheime Abstimmung verlangten und zusammen auch das nötige Quorum der Stadtverordneten stellten. Roland Wernicke war der Frust über seine nun schon zweite politische Niederlage in dieser Sache anzumerken: „Wir erwarten Einsparungen von der Bürgerschaft, aber gleich bei der ersten Möglichkeit im eigenen Bereich führen wir den Verwaltungsaufwand als unüberwindbares Hindernis an.“