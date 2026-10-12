Der Zeitraum, in denen die Bergneustädter Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung zum Bau von Windrädern auf dem Beulberg äußern können, wird verlängert. Die Stadtverwaltung und der Oberbergische Kreis haben am Montag eine Mitteilung veröffentlicht, nach der die gestartete Bürgerbefragung bis zum Ablauf des Sonntags, 1. November, verlängert wird.

Zustellung klappte in Bergneustadt nicht pünktlich

Ursprünglich sollte bereits genau eine Woche zuvor, nämlich am 25. Oktober, Schluss sein. Nach Angaben von Stadt- und Kreisverwaltung sind bis Stand Montag auch schon zahlreiche Rückmeldungen eingegangen. Allerdings berichtet die Mitteilung auch: „Im Zuge der laufenden Zustellung kommt es bei einer kleinen Anzahl von Anschreiben zu einer zeitlichen Verzögerung." Aus dem Bergneustädter Rathaus hieß es gestern, die Zustellung der Anschreiben und Abstimmungsunterlagen durch die Post sei in der vergangenen Woche nicht so verlaufen, wie man sich das gewünscht habe.

Stadt und Kreis werben für hohe Beteiligung

Stadt und Kreis wollen aber auch denjenigen, die ihre Unterlagen spät bekommen haben, die Möglichkeit geben, sich umfassend zum Thema zu informieren. Außerdem wolle man eine hohe Beteiligung an der Befragung ermöglichen, so steht es in der Mitteilung vom Montag. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, die Teilnahmefrist bis zum Allerheiligentag zu verlängern.

Ebenfalls zur Sprache kommt in der Mitteilung das Informationsblatt, das jedem Schreiben beigefügt ist, und das den Hintergrund, das Procedere und die Ziele der informellen Bürgerbefragung der Bergneustädter erklärt. Diejenigen, bei denen einzelne Angaben auf diesem Informationsblatt nicht lesbar sind, weisen die Verwaltungen darauf hin, dass auf den Websites der Stadt Bergneustadt und des Oberbergischen Kreises jene und auch zusätzliche Informationen zur Bürgerbefragung eingesehen werden können – erreichbar unter www.bergneustadt.de beziehungsweise www.obk.de.

Zuletzt fordert die Mitteilung von gestern die Bürgerinnen und Bürger erneut auf, von ihrem Abstimmungsrecht Gebrauch zu machen. Eine rege Beteiligung sei erforderlich, um eine gute Übersicht über das Stimmungsbild in der Bürgerschaft zu erhalten.