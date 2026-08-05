Nach einem Wohnungsbrand in einem Bergneustädter Mehrfamilienhaus sind am Mittwochmittag 14 Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem großen Aufgebot an der Straße Vossbicke im Einsatz.

Ein Feuer, das in einer Küche im dritten Obergeschoss aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen war, hatte das Treppenhaus verqualmt. Auf der Flucht ins Freie setzten sich darum zahlreiche Bewohner den giftigen Rauchgasen aus. Unter den Personen, die später Symptome einer Vergiftung zeigten, waren auch acht Kinder, berichtet Feuerwehrchef Michael Stricker, der den Einsatz leitete.

Als die Feuerwehr kurz vor 13 Uhr in der Ortslage Kleinwiedenest eintraf, wurde der Bewohner der direkt betroffenen Wohnung zunächst vermisst. Dieser war eingeschlafen, brachte sich dann aber noch selbst in Sicherheit. Im Einsatz waren 60 Kräfte der Einheiten Bergneustadt, Dörspetal, Kleinwiedenest und Hackenberg. Diese hatten die Lage bald im Griff. Das betroffene Appartement ist dennoch unbewohnbar. Die genaue Brandursache ist nun Gegenstand von Ermittlungen der Polizei.