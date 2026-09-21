Der Luftsportclub Dümpel hatte am vergangenen Wochenende ansässige Nachbarn und Piloten von nah und fern unter dem Motto „Leberkäs Fly In“ zu einer Festivität mit bayerischen Flair eingeladen. Dabei sollte nicht nur der Luftsport im Mittelpunkt stehen, sondern auch das gesellige Beisammensein auf dem Flugplatz. Für die Besucher hatte der Verein deshalb ein Programm zusammengestellt, das Flugbetrieb und kleines Oktoberfest miteinander verbinden sollte.

„Aus bekannten Gründen hatten wir seinerzeit das Flugplatzfest abgesagt. Weil wir aber unsere ortsansässigen Nachbarn jedes Jahr auf unseren Flugplatz einladen, haben wir nach einer Alternative geschaut“, erklärte Sebastian Besting, Vereinsvorsitzende des LSC Dümpel.

Aber unser Wetterradar zeigt, dass ab 14 Uhr der Regen aufhören soll. Wir hoffen einfach, dass wir dann am Nachmittag zumindest die Rundflüge durchführen können Sebastian Besting, Vereinsvorsitzender des LSC Dümpel

„Auf der einen Seite haben wir unter dem Motto ,Leberkäs Fly In’ Piloten eingeladen, mit ihren Maschinen auf unseren Flugplatz zu landen, diese zu präsentieren und einen Leberkäse oder Bratwurst im Brötchen zu genießen, auf der anderen Seite wollten wir mit einem kleinen Fest mit Oktoberfestcharakter auch die Nachbarschaft einladen, ein paar schöne Stunden hier zu verbringen, kulinarisches bei Musik vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bergneustadt zu genießen und vielleicht einen unserer angebotenen Rundflüge in Anspruch zu nehmen“, so Besting.

Denn diese hatten die Dümpelaner vergünstigt angeboten. Doch leider machte Dauerregen und eine dicke Nebelschicht, die schwer über dem Flugplatz hing, dem Luftsportclub einen Strich durch die Rechnung. „Zumindest bisher“, sagte der Vereinsvorsitzende. Zwar konnten aufgrund des Wetters keine externen Piloten auf dem Dümpel landen. „Aber unser Wetterradar zeigt, dass ab 14 Uhr der Regen aufhören soll. Wir hoffen einfach, dass wir dann am Nachmittag zumindest die Rundflüge durchführen können“, so Besting.

Die Stimmung sei aber dennoch bei den Besuchern, die sich wetterangepasst mit Regenjacke und Regenschirm aufgemacht hatten, gut. Sie genossen Leberkäse und Bratwurst, mit oder ohne Brötchen, und lauschten der Musik des Musikzugs, die es sich in der trockenen Halle 4 mit ihren Instrumenten gemütlich gemacht hatten.

Eigentlich sollte es auch eine Ausstellung mit vorhandenen Flugzeugen des Vereins geben, doch wetterbedingt konnten auch diese nicht auf dem Platz vor den Hallen abgestellt werden und in den Hallen selbst sei es zu voll mit den Maschinen, um die Besucher durch den Hangar laufenzulassen. „Dennoch machen wir das Beste aus der Situation. Die Stimmung ist gut, das ist das Wichtigste“, so der Vereinsvorsitzende.