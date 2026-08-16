Rund 4000 Besucherinnen und Besucher verwandelten den Rathausplatz in Bergneustadt am Samstagabend in eine große Tanzfläche. Beim traditionellen Rathausplatz-Open-Air stand zum 24. Mal in der Geschichte die Musik im Mittelpunkt – und erstmals war nicht die Stadt Gummersbach Veranstalter. Andreas Tabor hatte die Organisation übernommen und zeigte sich am Ende rundum zufrieden: ,,Besser hätte es nicht sein können.“ Bestes Wetter zum feiernAuch beim Wetter schien der Veranstalter einen guten Draht zu haben. Bergneustadts Bürgermeister, Matthias Thul, hatte bei einer Planungssitzung noch mit einem Augenzwinkern erklärt, dass er gutes Wetter bereits bestellt habe. Am Veranstaltungstag sollte sich zeigen: Die Bestellung war offenbar angekommen. Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter konnten die rund 4000 Gäste den Abend unter freiem Himmel genießen. Gemeinsam mit einem Gremium hatte sich Tabor in diesem Jahr bewusst für eine musikalische Neuausrichtung entschieden. Nach dem Rock-Schwerpunkt des vergangenen Jahres sollte es diesmal deutlich mehr in Richtung Soul der 70er- und 80er-Jahre gehen.

Gestiegene Kosten: Eine Gruppe weniger auf der Bühne

Mit der Coverband ,,Cool Chocolate“ wurde dafür der passende Hauptact gefunden. Zudem gab es auch eine Veränderung bei der Anzahl der Bühnenakteure. Während in den vergangenen Jahren jeweils drei Bands für musikalische Unterhaltung sorgten, standen diesmal nur zwei Gruppen auf der Bühne. Grund dafür waren die gestiegenen Kosten: Mit drei Bands hätte die Veranstaltung in diesem Jahr finanziell nicht wie gewohnt durchgeführt werden können. Den Anfang machte die aus Reichshof stammende Partyband StockBrot. Das 2016 gegründete regionale Trio heizte das Publikum mit viel Power ein und sorgte bereits zum Start für ordentlich Bewegung auf dem Platz. 90 Minuten lang präsentierten die Musiker einen bunten Mix aus bekannten Partyhits und aktuellen Liedern. Songs wie ,,Hula Palu“, ,,Bella Napoli“ und ,,Cordula Grün“ begeisterten die Fans und sorgten für eine ausgelassene Atmosphäre.

Besonders die Zugabe ,,Wackelkontakt“ war für viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein echtes Highlight und setzte einen gelungenen Schlusspunkt unter den ersten Auftritt. Kurz darauf übernahm Cool Chocolate die Bühne. Die 2019 gegründete fünfköpfige Coverband widmet sich dem Sound von ,,Hot Chocolate“ und brachte mit ihrem Frontmann Regi Jennings echtes Soul-Feeling nach Bergneustadt. Die Band kommt aus dem Bergischen und ist europaweit die einzige Coverband, die sich vollständig dem musikalischen Erbe von ,,Hot Chocolate“ widmet. Mit Schlagzeug, Keyboard, Bass und Gitarre sorgten die Musiker gemeinsam mit ihrem Sänger für den typischen Sound der britischen Soul- und Funkband. Der in Mississippi geborene und in Georgia aufgewachsene Jennings kam der Stimme des Originals Errol Brown verblüffend nahe. Seine Stimme ist dem Tenor zuzuordnen und verleiht den bekannten Songs eine besondere Klangfarbe. Dabei ist Jennings eigentlich Architekt.

Seine musikalische und insbesondere seine Musical-Erfahrung war auf der Bühne dennoch nicht zu übersehen: Mit viel Bewegung und Energie animierte er das Publikum immer wieder zum Mitmachen. Unter dem Motto ,,Sing, dance and have fun“ startete die Band ihre zweistündige Show. Mit bekannten Hits wie ,,It Started with a Kiss“, ,,Brother Louie“ und ,,You Sexy Thing“ zeigten sie ihr musikalisches Talent. Für die Band war es eine Premiere im oberbergischen Raum. Viele Besucher blieben länger auf dem Rathausplatz als ursprünglich geplant und lobten die ausgelassene und harmonische Stimmung. Für Moderation und die passende Musik drumherum sorgte DJ Roland Reh. Nach dem Auftritt von Cool Chocolate legte er noch einige Partyhits auf. Bei freiem Eintritt und bestem Wetter wurde so bis in die Nacht hinein weitergefeiert.