Dachstuhlbrand in Breunfeld: Bewohner retten sich selbst

Die Freiwilligen Feuerwehren von Nümbrecht und Wiehl waren in der Nacht zu Montag gefordert. Los ging es um 2.40 Uhr, als die Nümbrechter Kameraden alarmiert und nach Breufeld gerufen worden. Dort war ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Und es sollten noch Personen im Gebäude sein, wie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Wilhelm Weber, dieser Zeitung hinterher berichtete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das allerdings nicht. Die fünf Bewohner des Zweifamilienhauses hätten sich allesamt selbst in Sicherheit bringen können, sagt Weber. Einer von ihnen habe sich leicht verletzt und musste ambulant versorgt werden.

Innen- und Außenangriff mit 70 Einsatzkräften

Doch die Gefahr war noch nicht gebannt. „Als wir in Breunfeld eintrafen, sind wir auf eine ordentliche Flammenentwickung gestoßen“, meldet Weber, der zugleich Pressesprecher der Nümbrechter Wehr ist. Mit zwei Trupps habe die Feuerwehr einen Innenangriff vorgenommen. Mit der Drehleiter, die aus Oberwiehl zum Einsatzort herbeigerufen worden war, konnte der Außenangriff gestartet werden. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Winterborn, Bierenbachtal und Nümbrecht. Hinzu kam der Einsatzleitwagen und die Drohnenstaffel. In der Summe seien es 70 Einsatzkräfte gewesen, sagt Weber. Einsatzleiter war Nils Neumann.

Brandursache und Schaden: Polizei ermittelt

Laut Wehrführer Weber ist der Brand im Bereich eines Kamins ausgebrochen. Das bestätigt auch Marc Leporin, Pressesprecher die Polizei, die den Brandort am Morgen beschlagnahmt hat. Wie hoch der Schaden zu beziffern ist, konnte Wilhelm Weber nicht sagen. Er sei aber enorm, weil auch die Dachhaut aufgetrennt werden musste.

Garagenbrand in Bielstein: Wohnhaus bleibt verschont

In der Bielsteiner Uelpebergstraße waren in der Nacht knapp 50 Einsatzkräfte der Wiehler Wehr aus den Einheiten Bielstein/Weiershagen, Drabenderhöhe und Bomig gefordert. Dort war ein Garagenbrand gemeldet worden, wie Sebastian Fritz berichtet. Unter der Leitung des stellvertretenden Stadtbrandmeisters Daniel Noss wurde eine Riegelstellung aufgebaut, so dass ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar an die Garage angrenzende Wohnhaus verhindert werden konnte. Zur Brandursache in Bielstein konnten am Montag noch keine Angaben gemacht werden. Auch hier ist die Polizei mit der Ermittlung betraut. (ar)