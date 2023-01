Nümbrecht – David Lepach hat mit 874 von 900 Punkten und somit umgerechnet einem Notendurchschnitt von 0,8 das beste Abitur am Homburgischen Gymnasium in Nümbrecht gemacht. Der 18-Jährige ist zufrieden mit seinen Leistungen. In den Leistungskursfächern Mathematik und Physik und seinem mündlichen Abiturfach Geschichte gab es volle 15 Punkte in den Prüfungen, im schriftlichen Fach Englisch eine 1 minus.

Dass er Physik zu seinem Leistungskurs wählte, stand schon lange fest, es liegt ihm einfach, sagt er- Mathe als zweiter Leistungskurs habe gut dazu gepasst. Übermäßig viel gelernt habe er in den letzten Jahren nie, in der Zeit kurz vor dem Abitur, ab den Osterferien, aber jeden Tag vier bis fünf Stunden, um ganz sicher zu gehen.

Im August nach Sydney

Physik soll auch sein Studienfach für den geplanten Bachelor werden – allerdings erst im kommenden Jahr. Vorher macht der Abiturient ein Auslandsjahr. „Nach den letzten zwei Jahren fast nur zu Hause möchte ich nun raus in die Welt“, sagt er. David Lepach plant mit einem Freund aus seiner Stufe eine Reise nach Australien und Südostasien. Im August wollen sie nach Sydney fliegen, dort arbeiten und dann weiterreisen. Geld als Rücklage für die Einreise nach Australien, umgerechnet 5000 australische Dollar, hat er schon angespart, gerade beantragt er ein Visum.

Mit seiner Familie hat er schon viele europäische Länder besucht, dies ist nun aber die erste weitere Reise. Wann er wieder zurückkommen wird? Vielleicht im März. Oder, je nachdem, wie gut es ihm gefällt, erst nach einem Jahr.

Dann lernt er weiter für ein Physikstudium, das er an der Uni in Bonn beginnen will, möglichst auch mit Auslandssemestern während des Studiums.