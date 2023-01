Wipperfürth – Rund 300 bunte Luftballons als Zeichen für den Frieden steigen in den Himmel, als sich über 200 Kinder und Jugendliche auf dem Hausmannsplatz versammeln. Die Aktion ist ein Teil des Programms zum diesjährigen „Diversity Day“ für Jung und Alt in Wipperfürth. Im Rahmen der interkulturellen Woche und des Jubiläums zu 20 Jahre Bürgerstiftung „Wir Wipperfürther“ präsentierten diese gemeinsam mit dem Kunstbahnhof (Kuba) ein buntes Programm in der Drahtzieherei.



„Wir wollen heute mit den Kindern und Jugendlichen zeigen, wie bunt und vielfältig Wipperfürth ist“, sagt Nicola Wild vom Kuba. So konnten die Kinder die Verfilmung des Hörspiels „Der Notenbaum“ aus der Feder von Inge und Wolfram Eicke sowie Dieter Fabig erleben, der in Kooperation mit dem Filmclub 86 entstanden ist. Aber auch die Premiere des Theaterstücks „Prinzessin Jasmina“ unter der Leitung von Apsara Habiba und Nicola Wild begeisterte die Besuchenden. Dazu zählte auch ein Filmzusammenschnitt von Lukas Kotthaus.



Auch Tanzaufführungen mit den Gruppen des Kuba hatte Dozentin Nelia Nusch vorbereitet.Abends ging es in der Drahte bunt weiter. Dort liefern die Travestie-Künstler Bille aus Ratingen die Partyqueen Miss-Lili aus Dortmund ihre schrillen Performances ab. Auch wenn die Distanz auf der großen Bühne der Drahtzieherei zum Publikum größer erscheint, ist es doch das pure Feuerwerk der guten Laune: Songs von Helene Fischer, Andrea Berg oder Hits der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts wie „Lili Marleen“ etwa, sind zu hören und in kostümierter Optik zu erleben. Den Abschluss bildete dann eine kunterbunte Party mit Musik von DJ Patrick Rath aus Wipperfürth.