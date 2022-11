Waldbröl – Am Dienstagvormittag sind bei einem Verkehrsunfall gegen 9.40 Uhr auf der Landesstraße 324 in Höhe des Abzweigs nach Lützingen drei Personen verletzt worden. Ein junger Mann erlitt dabei schwere, zwei Frauen leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 68-jährige Waldbrölerin in einem Kia mit ihrem 21-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Waldbröl, auf dem Lützinger Weg in Richtung L324 unterwegs. Vermutlich das Stopp-Schild und die Vorfahrt missachtend beabsichtigte sie, auf die Landesstraße in Richtung Morsbach abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Porsche einer aus Biebelshof kommenden 50-jährigen Morsbacherin, die in Richtung Erblingen fuhr.

Vor Ort waren auch knapp zehn Einsatzkräfte der Waldbröler Einheiten Heide und Thierseifen, um die Rettungsarbeiten zu unterstützen und ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die L324 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.