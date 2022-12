Eine besondere Freundschaft Marienheider Autorin veröffentlicht neues Kinderbuch

Autorin und Illustratorin: In der Geschichte von Julia Wewers neuem Kinderbuch geht es um das Suchen und Finden von Freundschaft. Erzählt wird sie aus der Sicht tierischer Charaktere.

Marienheide – Grüne Felder und Wiesen umgeben das Eigenheim von Julia Wewer, ihrem Mann Steve und ihren Eltern. Vor drei Monaten erst zog es die in Wuppertal geborene und in Remscheid aufgewachsene Autorin und Illustratorin mitsamt Familie und Tieren ins nach Marienheide.

„Schon als Kind habe ich viel Zeit in Waldbröl verbracht. Remscheid war mein Zuhause, doch heimisch gefühlt habe ich mich schon immer im Bergischen“, sagt sie. Sie sei glücklich, sich in Marienheide den Traum vom Landleben erfüllt zu haben. Im neuen Zuhause entstand auch das Cover ihres zweiten Kinderbuchs „Ein Freund für Kater Mutz“, das kürzlich im Bergischen Verlag erschienen und im Buchhandel zu kaufen ist.

Kindergeschichte über das Suchen und Finden von Freundschaft

In der Geschichte geht es um das Suchen und Finden von Freundschaft. Kater Mutz lebt im Bergischen auf einem Hof mit vielen anderen Tieren. Doch er spürt eine Leere, die er sich nicht erklären kann. Er fragt die anderen Hofbewohner und Tiere in der Umgebung, was sie glücklich macht.

Die Antwort von Pferden, Kühen, Fröschen und Bienen enthält immer ein Wort, das Mutz allerdings nicht kennt: Freunde.



Erst als kurz darauf Dackelwelpe Mücki bei Katzer Mutz einzieht, verschwindet das Gefühl der Leere in Mutz. Denn zwischen der Katze und der kleinen Hundedame, die Mutz anfangs nicht geheuer ist, entsteht eine enge Freundschaft.

Neben der liebevoll erzählten Geschichte, deren tierische Charaktere echten Vorbildern nachempfunden sind, sind es die Illustrationen, die das Buch zu etwas Besonderem machen. Jedes der Bilder entstammt der Feder Julia Wewers, in mühevoller Arbeit wurden sie an einem Grafiktablet entworfen.



Kinderbuch von Julia Wewer: Erst die Bilder, dann die Geschichte

„Normalerweise schreibt man erst die Geschichte und zeichnet danach die Bilder. Bei mir ist es genau anders herum“, sagt sie und lacht. Die Handlung entstehe zunächst grob in ihrem Kopf, verrät Wewer. Dabei kommen ihr bereits erste Ideen, wie die Bilder dazu aussehen könnten. Sind die Zeichnungen fertig und vom Verlag abgenommen, entstehe um diese Bilder herum schließlich die Geschichte.

Gut neun Monate habe sie für ihr neuestes Werk gebraucht. „Die Geschichte lag zwölf Jahre in einer Schublade. Durch Corona hatte ich jetzt die Möglichkeit, daraus ein fertiges Buch entstehen zu lassen“, erzählt Wewer. Das Grafiktablett war ein Geschenk ihres Mannes und ihrer Eltern. Die Bilder für „Die Sternenfee“, ein 2017 von Wewer veröffentlichtes Kinderbuch, habe sie noch per Hand mit Tusche gemalt, bevor sie digitalisiert wurden, erzählt die Autorin und Illustratorin. „Für dieses Buch sind alle Bilder direkt am Grafiktablett entstanden. Das hat die Arbeit doch sehr erleichtert“, gesteht sie.

Marienheiderin stets auf der Suche nach lustigen Anekdoten

Ihrer Kreativität lässt die Autorin und Illustratorin aber nicht nur in ihren Büchern freien Lauf. Vor drei Jahren hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann selbstständig gemacht und die Kreativagentur „Rockoli“ gegründet. Dort bieten sie Grafikdesign, Erstellung und Gestaltung sowie Betreuung von Social-Media-Auftritten, Webdesign und Illustrationen an. Und auch das nächste Buch-Projekt steht schon in den Startlöchern. „Mit einer weiteren Autorin zusammen arbeite ich an einem Bergischen Hühnerbuch. Dafür sind wir aktuell auf der Suche nach lustigen Anekdoten von den gefiederten Freunden.“

Wer also etwas zu erzählen habe, könne ihnen gerne eine Mail zukommen lassen, sagt Wewer und freut sich auf viele Geschichten mit Bergischen Hühnern in der Hauptrolle. Beiträge dazu können an huhn@rockoli.de geschickt werden.



Das Kinderbuch „Ein Freund für Kater Mutz – Eine Geschichte vom Suchen und Finden“ von Julia Wewer, erschienen im Bergischen Verlag, ist online unter bergischerverlag.de oder im örtlichen Buchhandel erhältlich. Preis: 16,95 Euro.