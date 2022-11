Engelkirchen – Diebe haben am Freitagmorgen ein mobiles Warngerät der Bahn in Engelskirchen-Ründeroth gestohlen. Es war am Bahnübergang an der Straße Haus Ohl im Einsatz und war dort an den Gleisen befestigt. Damit sichert das Unternehmen Bahngänge ab. Das Gerät warnt vor herannahenden Zügen.

Die Bahn hat den Übergang normalerweise mit einem automatischen Schrankensystem ausgestattet. Es ist aber zurzeit außer Betrieb. Daher übernehmen zwei Bahnmitarbeiter die Sicherung. Sie sind den ganzen Tag vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Für die Pausenzeiten haben sie einen Container. Während sie sich dort aufhielten, bemerkten die Mitarbeiter gegen 5.10 Uhr ungewöhnliche Geräusche. Als sie nach draußen gingen, sahen sie nur noch einen wegfahrenden Pkw und mussten feststellen, dass das Warngerät gestohlen worden war. Hinweise zum Tathergang oder Tätern nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000 entgegen. (mbc)