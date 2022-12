Engelskirchen Techno-Party in Brücke der A4 aufgelöst

Engelskirchen – Die Polizei hat am späten Samstagabend eine Techno-Party in einer Autobahnbrücke in Engelskirchen aufgelöst, zu der sich etwas 100 Partyteilnehmer getroffen hatten.

Ein Anwohner aus dem Ortsteil Miebach hatte die Polizei kurz nach 22 Uhr wegen lauter Musik aus dem Bereich der nahe gelegenen Autobahnbrücke verständigt. Es stellte sich heraus, dass die Musik aus dem Inneren der Brücke drang. In einem Hohlraum der Brücke hatten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Personen versammelt.

Die Einladung kam über soziale Netzwerke

Ein 20-Jähriger aus Engelskirchen hatte laut Auskunft der Polizei in sozialen Netzwerken zu der Party eingeladen und dort neben einer Bar eine komplette Musik- und Beleuchtungsanlage aufgebaut, die von dieselbetriebenen Stromaggregaten versorgt wurden.

Die Polizei löste die Party, die offenbar gerade erst begonnen hatte, umgehend auf. Etwa 100 weitere Gäste, die im Verlauf des Einsatzes anreisten, erhielten Platzverweise. (ar)