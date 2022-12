Engelskirchen – Nach dem Brand zweier Autos auf dem Parkdeck eines Autohauses in Engelskirchen hat die Polizei am Dienstag bekanntgegeben, dass das Feuer an der Bergischen Straße vorsätzlich verursacht wurde. Das hätten die Ermittlungen der Experten vor Ort ergeben.



Weiter gab die Polizei bekannt, dass bereits Sonntagnacht Videomaterial ausgewertet werden konnte, das eine verdächtige Person zeigt, die zum Zeitpunkt des Feuers in der Nähe des Tatorts war und anschließend flüchtete. Genau an der Stelle, gaben die Beamten bekannt, brach nach Auswertung der Spuren wenig später das Feuer aus. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden. Zum Geschlecht des Tatverdächtigen beziehungsweise der Tatverdächtigen machten sie keine Angaben.



Engelskirchen: Brennenden Autos im Juni

Erst im Juni musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen in Engelskirchen ausrücken. Innerhalb von 24 Stunden legten Unbekannte mehrere Feuer im Ort. Die Tatorte von damals liegen nur wenige Kilometer vom aktuellen Brandort entfernt. Und: Seinerzeit brannten auch mehrere Autos auf einem Parkplatz aus.



Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Wer rund um den Tatort an der Bergischen Straße etwas auffälliges bemerkt hat, kann sich unter 02261/81990 an das Kriminalkommissariat 1 wenden. (red)