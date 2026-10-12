Der langjährige katholische Krankenhaus-Seelsorger in Engelskirchen, Christoph Schierbaum, ist in den Südtiroler Bergen, im Ultental, bei einem Unglück ums Leben gekommen. Das berichtet Kreisdechant Christoph Bersch auf seinem Facebook-Kanal. Freunde und Weggefährten seien erschüttert über Schierbaums plötzlichen Tod. „In unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei seinen Geschwistern und der ganzen Familie." In allen Sonntagsmessen sei für ihn gebetet worden.

Der österreichische Merkur berichtet über das Unglück. „Erneut ist ein Deutscher beim Wandern in den Südtiroler Alpen ums Leben gekommen. Der tragische Unfall ereignete sich am vergangenen Montag (5. Oktober). Ein 71-jähriger Priester aus Deutschland war allein im Urlaub in Südtirol unterwegs, als er auf dem Wanderweg Nr. 140 zwischen St. Gertraud und dem Weißbrunnsee im Ultental rund fünf Meter in die Tiefe abstürzte", heißt es dort. Eine deutsche Familie habe ihn erst Stunden später entdeckt. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Geistlichen feststellen können. Vor seiner Zeit in Engelskirchen war Schierbaum als Pfarrer in Wiehl und Bielstein tätig. Am 17. September 1989 wurde er in die katholische Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt eingeführt. Später suchte er nach einer neuen Aufgabe und wurde Krankenhausseelsorger.