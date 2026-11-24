Lukas Miebach hat den Herbst genutzt, um zwei Reisen zu anzutreten, die schon länger auf seinem Zettel standen – der Engelskirchener Bürgermeister besuchte mit Plan-de-Cuques und Mogilno die beiden Partnerkommunen der Gemeinde. Für jeweils ein Wochenende machte er sich auf den Weg, um seine Amtskollegen Laurent Simon in Frankreich und Karol Nawrot in Polen zu treffen. Die Reisen führten ihn damit in zwei Nachbarländer, mit denen die Gemeinde seit vielen Jahren enge Kontakte pflegt. Miebachs Fazit fiel jedenfalls rundum positiv aus: Die Besuche zeigten, wie lebhaft die Freundschaft zwischen den Kommunen ist und boten Raum für persönliche Gespräche.

Lebendige Verbindung

Im Mittelpunkt der Besuche stand der gemeinsame Austausch über die Partnerschaft und die gemeinsame Zukunft. Es ging dabei nicht nur um Protokolle und offizielle Termine, sondern vor allem um die Frage, wie die Verbindungen zwischen den Gemeinden auch in den kommenden Jahren lebendig bleiben können. Bürgermeister Miebach überbrachte herzliche Grüße aus Engelskirchen, insbesondere im Namen des Gemeinderates und der Partnerschaftsvereine. Diese freuen sich schon jetzt auf den Besuch beim Christkindmarkt im Dezember, wo Delegationen aus Frankreich und Polen auch wieder landestypische Spezialitäten anbieten werden.

Vereine und Ehrenamtliche als Stützen der Partnerschaften

Gerade die Vereine und ehrenamtlich Engagierten tragen die Partnerschaften seit Jahrzehnten. Begegnungen, gemeinsame Feiern und der persönliche Kontakt zwischen Familien und Gruppen aus den verschiedenen Orten sorgen dafür, dass aus einem kommunalen Abkommen längst echte Freundschaften geworden sind.

Auch Infrastruktur war Thema

Die beiden gastgebenden Bürgermeister nutzten zudem die Gelegenheit, Lukas Miebach ihre Kommunen zu zeigen. Wie die Gemeinde Engelskirchen konnten auch Plan-de-Cuques und Mogilno in den vergangenen Jahren mithilfe von verschiedenen Förderprogrammen wichtige Investitionen in die kommunale Infrastruktur voranbringen. Von einer neuen Umgehungsstraße in Mogilno bis hin zu neuen Sport- und Parkanlagen in Plan-de-Cuques waren viele interessante Projekte dabei, die die Engelskirchener Delegation bestaunte. Die Oberberger gewannen dadurch wertvolle neue Anregungen für die eigene Arbeit im Aggertal. In Plan-de-Cuques beteiligten sich die Besucherinnen und Besucher aus Engelskirchen außerdem an einem Lauf zugunsten von Brustkrebs-Opfer.

Miebachs Bilanz: Dank für Freundschaft und Miteinander

Bürgermeister Lukas Miebach zog nach seinen Reisen in die beiden Partnergemeinden eine außerordentlich positive Bilanz und betonte: „Ich habe mich sehr über die herzliche Aufnahme in unseren Partnerstädten gefreut.“ Grenzüberschreitende Partnerschaften seien inzwischen wichtiger denn je, so Miebach. Und weiter: „Ich bin deshalb allen dankbar, die sich auf beiden Seiten der Grenzen für Freundschaft und Miteinander einsetzen.“

Wiedersehen am dritten Advent

Schon jetzt freut sich der Bürgermeister auf das nächste Wiedersehen beim Christkindmarkt und genauso auf alle kommenden Austausche. Die Gemeinde Engelskirchen blickt damit mit großem Vertrauen auf die weitere enge Zusammenarbeit mit den Menschen aus Frankreich und Polen. (sfl)