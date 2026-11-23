Vom Spielplatz zum Dorfplatz

Die Fläche auf einem etwa 340 Quadratmeter großen Grundstück im Winkel zwischen den Straßen „Am Hähnchen“ und „Escherhof“ ist erst im Sommer vom städtische Bauhof zunächst als Spielplatz angelegt worden. Nun wurde er zum Dorfplatz für alle Generationen der Waldbröler Ortschaft Escherhof erweitert. Mit dem neu errichteten Platz und den fünf dort gepflanzten Obstbäumen sei „ein Ort für Begegnung, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit“ entstanden, freut sich die Dorfgemeinschaft.

Eine neue Mitte für den geteilten Ort

„Eine Besonderheit des Dorfes ist seine Teilung durch eine Landstraße“, sagt Eva Rose, die das Projekt zusammen mit Marei Sennholz initiiert hat, um dem Ort eine neue Mitte zu geben. Beide sind in Escherhof aufgewachsen und haben dort eigene Familien gegründet. Der Dorfplatz ist ihnen darum ein persönliches Anliegen. Aber auch die anderen Dorfbewohner wünschten sich schon seit langem einen derartigen Ort, teilt Eva Rose mit. Nach Auskunft der Stadt leben derzeit 147 Menschen in Escherhof, davon sind 38 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 18 Jahren. Sechs weitere Kinder sind jünger.

Förderung durch den Oberbergischen Kreis

Um das ehrenamtliche Engagement in den Dörfern des Oberbergischen Kreises zu unterstützen, hat der Kreistag im Haushaltsplan 2026 eine Summe in Höhe von 50.000 € für die Dorfentwicklung bereitgestellt. Die Dorfgemeinschaft Escherhof hat eine finanzielle Zuwendung in der Höhe von genau 4.038,72 Euro bewilligt bekommen. Der Dorfplatz Escherhof ist somit eines von 20 Projekten aus der aktuellen Förderperiode des Oberbergischen Kreises.

Fünf Obstbäume als Zeichen für die Zukunft

Ein besonderer Bestandteil des Platzes sind fünf Obstbäume, die Mitte des Monats gemeinsam gepflanzt wurden. Die Bäume sollen künftig Schatten spenden und gleichzeitig einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Sie werden gemeinschaftlich gepflegt, ihre Früchte sollen später gemeinsam geerntet und genutzt werden. Mit den Bäumen möchte die Dorfgemeinschaft ein Zeichen für die Zukunft setzen.

Fachliche und finanzielle Unterstützung

Bei der Auswahl und Pflanzung wurde die Dorfgemeinschaft fachlich durch den Pomologen Olaf Schriever und den Obstbaumpfleger Harald Hamel unterstützt. Der Dorfplatz selbst wurde durch den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Heintze errichtet. Dabei wurde die Dorfgemeinschaft finanziell durch den Verein „Wir helfen vor Ort“ unterstützt.

Eröffnung mit Martinsfeuer

Am Abend der Pflanzaktion wurde der neue Dorfplatz im Rahmen des traditionellen St. Martin-Umzuges dann auch feierlich eröffnet. „Ein besonderer Moment war dabei das Martinsfeuer, das in der neu eingelassenen Feuerstelle auf dem Dorfplatz brannte“, berichtet Eva Rose. „So wurde der neue Platz gleich bei seiner Eröffnung zu dem, was er künftig sein soll: ein Ort, der Menschen zusammenbringt und Gemeinschaft im Dorf sichtbar und erlebbar macht.“ (tie)