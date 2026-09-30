Für Motorradrennfahrer Florian Alt endet die Saison in der Euromoto auf dem Hockenheimring mit Platz fünf und einem echten i-Tüpfelchen. Auf der vier Jahre alten Honda CBR 1000 RR-R, dem betagtesten Motorrad der Superbike-Klasse, fuhr der Engelskirchener einen neuen Streckenrekord.

Und setzte damit den Schlusspunkt auf eine Meisterschaftsrunde, die von einem schlechten Start auf dem Sachsenring, einem schweren Sturz auf Öl in Oschersleben und der anschließenden Disqualifikation geprägt war. Neuer Meister ist Titelverteidiger Lukas Tulovic.

Mit der Honda Fireblade zehn Siege und einen Meistertitel eingefahren

Für Florian Alt und das Holzhauer Racing-Team hieß es nach den Läufen auf dem Hockenheimring Abschied von der Honda Fireblade zu nehmen. Gemeinsam hatten sie in den vergangenen vier Jahren eine Meisterschaft, zwei Vizemeistertitel und zum Abschluss Platz fünf eingefahren. Unterm Strich waren das 30 Podiumsplätze und zehn Siege. Jetzt wird es in der kommenden Saison ein neues Motorrad geben, gefahren von Florian Alt, der noch einen Vertrag bis Ende 2027 hat.

„Ich bin gut ins Rennwochenende gestartet“, blickt Florian Alt zurück. Seine Rundenzeit war 0,9 Sekunden schneller als im vergangenen Jahr, am Ende fehlten ihm nur 0,3 Sekunden auf die Poleposition. Dazu kam die unglaubliche Stimmung der rund 35.000 Zuschauer. Florian Alt hatte einen eigenen Merchandise-Stand aufgebaut und bekam einige Geschenke von den Fans. All das beflügelte den Rennfahrer, am Samstag den Rundenrekord aufzustellen.

Nach dem letzten Saisonrennen begeisterte Florian Alt die Fans auf dem Hockenheimring mit einem Burnout. Copyright: Euromoto/Felix Wiessmann

Im ersten Rennen am Sonntag kam Alt auf seiner Honda als Fünfter aus der ersten Runde, fuhr bis auf den dritten Platz nach vorne. Er blieb relativ lange an der Spitzengruppe dran, musste aber acht Runden vor Schluss abreißen lassen, da die Reifen abgebaut hatten. Als Dritter fuhr er ins Ziel. „Ein gutes Resultat“, wie der Engelskirchener fand.

Zum zweiten Lauf am Nachmittag hatte das Team eine Änderung an der Honda vorgenommen, die sich nicht auszahlte. Im Laufe des Rennens wurde das Motorrad langsamer. Erst als Florian Alt merkte, wie Lukas Tulovic immer näher kam, biss er auf die Zähne. „Heute schlägt mich die Ducati nicht“, war der Gedanke, der Florian Alt beflügelte. Bis zum Ziel hatte er drei Sekunden auf den frisch gebackenen Meister herausgefahren. Zum zweiten Mal war es Platz drei.

Zum Abschluss zeigte Florian Alt noch einen Burnout mit der Honda und warf seine Schuhe in die Zuschauerränge. „Die kamen zurück mit der Bitte, sie zu unterschreiben“, erzählt der 30-Jährige lachend.

In der kommenden Saison wird Florian Alt wieder in der IDM, der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, in der Superbike-Klasse an den Start gehen und nicht mehr in der Euromoto. Der ADAC hat die Verantwortung über die Meisterschaft übernommen und kehrt zum alten Namen zurück.