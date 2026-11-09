Kreisparteitag in Engelskirchen„Vertrauen kann ein scheues Reh sein“

Für den einen war es eine Premiere, für den anderen ein Schlussakkord nach jahrzehntelanger politischer Arbeit bis an die Spitze der CDU im NRW-Landtag. Die Rede ist vom CDU-Kreisvorsitzenden Thomas Jüngst, der vor einem Jahr beim Kreisparteitag der CDU Oberberg neu gewählt worden ist, und von Bodo Löttgen, dem ehemaligen CDU-Generalsekretär und Fraktionsvorsitzendem im Düsseldorfer Landtag, der sich im kommenden Frühjahr bei den Landtagswahlen nicht mehr zu Wahl stellen wird. So gesehen hatte der Kreisparteitag der CDU Oberberg auch einen historischen Charakter. Vor allem aber war er der Auftakt der Christdemokraten in den Landtagwahlkampf.

Prominenter Gast im „Hammerwerk“

Und dafür hatte man sich einen prominenten Gast nach Engelskirchen-Bickenbach ins „Hammerwerk“ geholt. Nathanael Liminski (MdL), Chef der Staatskanzlei und Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen, stimmte die Parteifreunde auf die NRW-Landtagswahl am 25. April ein. Wenig überraschend blickte er dabei auch nach Sachsen-Anhalt und Berlin. Also die Bundesländer, die bereits gewählt haben und das mit einem Ausgang, der für die CDU unerfreulich war und eine Regierungsbildung schwer bis unmöglich macht. Mecklenburg-Vorpommern erwähnte er nicht.

„Vertrauen erarbeiten“

CDU-Kreisvorsitzender Thomas Jüngst hatte Liminski als den „Thinktank der Landesregierung“ vorgestellt. Dieser wisse, wo der Schuh drückt, denn bei ihm liefen alle Fäden zusammen. Liminksi ließ erkennen, dass sich die CDU als Regierungspartei nicht in einer Position sieht, die ihr einen Bonus verschafft. Immer wieder betonte er vielmehr, dass man sich als CDU das Vertrauen bei den Menschen im Land wieder erarbeiten müssen. „Vertrauen kann ein scheues Reh sein“, warnte er die Parteifreunde in Engelskirchen. Vertrauen in die CDU dürfe man nicht als selbstverständlich betrachten. Die CDU müsse ein Angebot für die Zukunft machen.

Wirtschaftsstandort und Innere Sicherheit

NRW sei ein starkes Wirtschaftsland. Für Oberberg zählte er Firmen wie Sarstedt, Schwalbe oder Ferchau auf. Es stimme aber auch, dass Deutschland und NRW Hochkostenstandorte sind. Also müsse es darum gehen, zu zeigen, dass „wir den Preis wert sind“, sagte der Minister. Er bemühte ein Zitat des Alt-Bundespräsidenten Horst Köhler, der einst gesagt hat: „Wir müssen so viel besser sein, wie wir teurer sind“.

Ein anderes Thema, das Liminski ansprach, war die Innere Sicherheit. Die CDU habe dafür gesorgt, dass jährlich 3000 neue Kommissaranwärter an den Start gehen. Das seien deutlich mehr als die Kräfte, die in den Ruhestand wechseln.

Nathanael Liminski (M.) war Gast. Copyright: Arnold

„Klare Kante zeigen“

Wichtig sei aber, dass man wieder zu einer durchweg friedlichen Diskussion zurückkehre, zu einer Streitkultur, bei der man dem Gegenüber auch seine Meinung lässt. Das sei gelebte Demokratie. Und das gelte auch für die Proteste der Generation Z. Liminski sieht eine Grenze überschritten, wenn Chaoten ihre Spielchen mit der Polizei spielen. „Unsere Rolle als Volkspartei verlangt eine klare Position und die Fähigkeit, Kompromisse zu finden.“, sagte der Minister.

Mit Blick in Richtung AfD betonte Liminski, dass die CDU klare Kante zeigt und die Gründe dafür liefert, stattdessen gewählt zu werden. Dann brauche man auch keine Brandmauer.

Dank an Bodo Löttgen

Liminski nutzte seinen Besuch aber auch dafür, den Mann in den Fokus zu rücken, der bald nicht mehr in der Landespolitik mitwirken wird: Bodo Löttgen. Der Minister erinnerte daran, dass der Nümbrechter es als Fraktionschef in einer schwarz-gelben Regierungskoalition geschafft habe, mit einer Stimme Mehrheit jede Abstimmung zu gewinnen. Das sei eine politische Kür gewesen.

Auch der Kreisvorsitzende Jüngst nutzte den Parteitag dafür, Löttgen danke zu sagen. Löttgen sei einer der letzten richtigen Landespolitiker. Er habe stets nach dem Motto gehandelt: Was gut für Oberberg ist, ist auch gut für NRW. „Ohne Dich wäre vieles nicht möglich gewesen“, dankte Jüngst Bodo Löttgen und dessen Frau Martina.

Jüngsts erster Rechenschaftsbericht

In seinem ersten Rechenschaftsbericht legt der Kreisvorsitzende dar, was ihn in seinem ersten Amtsjahr beschäftigte. Thomas Jüngst ermunterte seine Parteifreunde dazu, mehr über Chancen zu sprechen und das Vertrauen der Menschen in die Politik zu einem Grundprinzip werden lassen.