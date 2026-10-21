Katharina Prickartz steht künftig den Bürgerinnen und Bürgern und Waldbesitzenden von Engelskirchen als neue Försterin des Regionalforstamtes zu Fragen bezüglich des Waldes vor Ort zur Verfügung. Sie tritt dazu die Nachfolge von Andrea Rösch an, die Mitte des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, wie das Regionalforstamt mitteilt.

Bürgermeister Lukas Miebach und Fachleiter Tiefbau Stefan Groneuer hießen Prickartz jetzt in Begleitung von Forstamtsleiter Jörn Hevendehl im Rathaus willkommen. Die neue Försterin ist die Region, in der sie nun arbeitet, keineswegs unbekannt, denn sie wurde in Kürten-Bechen geboren. Danach studierte sie an der Georg-August-Universität Göttingen Forstwissenschaften und Waldökologie und absolvierte anschließend ihre forstliche Laufbahnausbildung wieder beim Landesbetrieb Wald und Holz in Nordrhein-Westfalen.

Rückkehr in die bergische Heimat

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung zur Forstinspektorin kehrt sie nun in ihre bergische Heimat zurück und wurde hier von Wald und Holz NRW beim Regionalforstamt Bergisches Land in Gummersbach übernommen. Dort ist sie künftig als Ansprechpartnerin für den Bereich Engelskirchen zuständig. Sie ist im Amt telefonisch erreichbar und nimmt Meldungen zu Schäden oder Borkenkäferbefall entgegen.

„Mir ist besonders eine offene und unkomplizierte Kommunikation und Zusammenarbeit wichtig", sagt Prickartz. „Ich freue mich dabei auf einen guten Austausch mit der Gemeinde Engelskirchen, den Waldbesitzern der Forstbetriebsgemeinschaft Engelskirchen-Ründeroth und dem Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland.“ Die junge Forstinspektorin ist froh, in ihre Heimatregion zurückkehren und sich den Herausforderungen dieses neuen Berufsabschnittes stellen zu können. „Ich möchte als Ansprechpartnerin den Menschen hier in Engelskirchen jederzeit bei Fragen und Problemen, die den Wald und seine Funktionen betreffen, zur Seite zu stehen.“

Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die umfassenden hoheitlichen Aufgaben im Wald, die der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen als zuständige Forstbehörde wahrnimmt. Dazu zählt unter anderem Aufgaben der Waldbrandprävention, wie das Regionalforstam schreibt. (ar)