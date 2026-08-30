Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung – diesem Motto gemäß waren die Besucherinnen und Besucher der 16. Parkzeit in Engelskirchen nicht nur mit Decken und reichlich Proviant ausgestattet. Regenschirme und Jacken durften ebenso nicht fehlen. Das Wetter tat der guten Stimmung jedenfalls keinen Abbruch.

Voller Vorfreude auf das Musikprogramm mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern wurden die Kühltaschen geplündert, sodass sich die Tische bogen. So wie bei einer zehnköpfigen Gruppe aus Engelskirchen: Sabine, Katharina, Gaby und Anja nebst Ehemännern hatten sich ihren Stammplatz mit uneingeschränktem Blick auf die Bühne gesichert.

„Bis auf einmal haben wir keine Parkzeit verpasst“, verrieten die Freundinnen. Und sie ergänzten: „Neben der tollen Atmosphäre ist es vor allem die Möglichkeit, sich selbst etwas zu essen und zu trinken mitbringen zu können, was diese Veranstaltung besonders macht.“ Da brauche es keinen dicken Geldbeutel, um dabei sein zu können. „Und das ist einfach klasse.“

Großer Dank ging in Engelskirchen an die vielen helfenden Hände im Hintergrund

Das betonte auch Wolfgang Oberbüscher, Vorsitzender von Kulturleben, dem Verein zur Förderung gemeinnütziger Zwecke. Dieser ist Gastgeber des Events. „Die Parkzeit soll für alle sein – unabhängig davon, wie groß das Portemonnaie ist.“ Und Oberbüscher dankte auch dem Team: „Eine solche Veranstaltung kann nur funktionieren, wenn viele Menschen mithelfen. Dies geschieht oft im Hintergrund und ohne großes Aufsehen.“ Dafür gab es viel Applaus.

Oberbüschers Dank galt außerdem Maik Frielingsdorf und seinem Team, das sich um Ton und Technik kümmerte, der Gemeinde Engelskirchen sowie der Volksbank Oberberg als langjährigem Sponsor der Parkzeit. Dann stand der erste Musik-Act parat. Drei regionale Bands konnte Kulturleben gewinnen, um dem Vereinsziel gemäß, Kultur und Gemeinschaft in Engelskirchen und der Region zu fördern, Rechnung zu tragen.

Den Auftakt machte das Duo Soay mit Aileen Fliegner und Markus Blumberg, die Coversongs etwa von BAP und Lady Gaga spielten. Ihnen folgte die sechsköpfige Band Plain aus Loope, die erstmals 2017 als Newcomer bei der Parkzeit aufgetreten waren. Sie begeisterten mit Songs von Adele, Rag ‚n‘ Bone Man und Tom Petty. Ebenso hatten Scions aus Loope, der Hauptact, schon mal Parkzeit-Bühnenluft geschnuppert.

Seit mehr als 60 Jahren gehen die fünf Männer ihrer Leidenschaft für Musik nach und sind damit die älteste Band Oberbergs. Scions überzeugten mit Songs von Credence Clearwater Revival und John Fogerty und holten ihr Bühnenjubiläum nach, das sie 2024 nicht feiern konnten.