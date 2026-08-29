Der im Durchmesser 22 Meter große Pavillon vor der Bühne am Ründerother Aggerstrand reichte am Freitagabend kaum aus, um allen Musikfreunden Unterschlupf zu bieten, als es gegen 19 Uhr wie aus Strömen regnete. Sie alle waren an den Aggerstrand gekommen, um einen kölschen Musikabend zu erleben. Anlass war der 100. Geburtstag des Ründerother Schützenvereins, der die Kölner Band Brings zum Feiern ins Oberbergische geholt hatte.

Eingestimmt wurden die hunderte Besucherinnen und Besucher von der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen, die seit vielen Jahren eine enge Freundschaft zu den Ründerothern pflegt und unter anderem den „Böhmischen Traum“ spielte.

Gegen 21 Uhr traten dann Brings auf die Bühne und heizten dem fröhlich feiernden und laut mitsingendem Publikum für gute zweieinhalb Stunden ordentlich ein. Dabei spielte die Band unter anderem ihre beliebten Hits „Su lang mer noch am Lääve sin“, „Kölsche Jung“, „Polka, Polka, Polka“ und „Halleluja“. Mit den Songs „Liebe gewinnt“ und „Bunte Brücke“ setzte Brings auch ein Zeichen für Frieden und Toleranz. Da lagen sich schnell alle schunkelnd in den Armen und sangen gerne mit.

Für Schmunzler am Abend sorgte außerdem der aus Remerscheid stammende Moderator und Entertainer Ken Reise, der auch als Travestiekünstler unter dem Namen Julie Voyage Bekanntheit erlangt hat. Gleich zweimal stand Reise gemeinsam mit der Band auf der Bühne und sang kurz vor dem Finale des Musikabends am Aggerstrand – wo könnte es auch besser passen – den Schlager „Komm mit mir nach Ründeroth.