Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die DB gemeinsam mit dem Bund und go.Rheinland rund 19 Millionen Euro in den Neu- und Umbau von Stationen an der Strecke der RB 25 zwischen Rösrath und Ründeroth investiert. Der aktuelle Bauplan sieht vor, dass die Arbeiten weitgehend ohne Einschränkungen für den Zugbetrieb ablaufen können. An einigen Stationen mussten die Fachleute die Planungen jedoch anpassen, was zu längeren Bauzeiten führt.

Alte Pläne, wenig Fortschritt

Die Pläne für eine attraktivere Bahn sind schon recht alt. Vor mehr als zehn Jahren formulierten die damaligen Bürgermeister Frank Helmenstein (Gummersbach) und Gero Karthaus (Engelskirchen) gemeinsam ihre Vorstellung von einer Bahn, die in 50 Minuten von Gummersbach zum Kölner Hauptbahnhof fährt. Doch viel getan hat sich seitdem nicht.

Treffen im Engelskirchener Rathaus

Nun gab es wieder ein Treffen, das sich der Zukunft der RB 25 widmete. Bei einer Zusammenkunft von Vertretern des „Bündnis Oberbergische Bahn“ wurden gemeinsame Ziele für die Zukunft der RB 25 besprochen, teilt der Oberbergische Kreis mit. Weil zahlreiche Bürgermeister und Entscheidungsträger im vergangenen Jahr neu gewählt wurden, habe Landrat Klaus Grootens zu diesem Treffen eingeladen. Das fand im Engelskirchener Rathaus quasi direkt am Ort des Geschehens statt, also nahe der Bahnlinie. Schwerpunkte waren der aktuelle Stand der Baumaßnahmen auf der Strecke und die Perspektiven für den Ausbau. Auch mit Blick auf die marode Wiehltalbrücke gewinnt die Schiene an Gewicht.

Lob für Bahnhofmodernisierung

Die Akteure des Bündnisses. Copyright: OBK

An dem Arbeitstreffen nahmen die Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr, go.Rheinland und Nahverkehr Westfalen-Lippe, teil. Hinzu kamen die Bürgermeister, weitere Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen und Wirtschaft entlang der Strecke sowie der regionalen Verkehrsunternehmen. Norbert Reinkober, Geschäftsführer der go.Rheinland GmbH, ordnete zunächst die Bedeutung der Oberbergischen Bahn im regionalen und überregionalen Schienennetz ein. Dabei ging es auch um die Anbindung an den Nahverkehr, besonders im Bahnknoten Köln. Positiv bewerteten die Teilnehmer die Bauarbeiten zur Modernisierung der Bahnhöfe und Haltepunkte, die während der Sommersperrzeiten umgesetzt wurden.

Pünktlichkeit hat Priorität, Ziel bleibt die S-Bahn

Das Bündnis bekräftigte seine gemeinsamen Ziele im Sinne der langfristigen Stärkung und Weiterentwicklung der RB 25. Kurzfristig müssten die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit oberste Priorität haben. Eine verlässliche Beförderung der Fahrgäste müsse wieder gewährleistet werden. Am Zielnetz 2040 und am Ausbau zur S-Bahn nach Köln wolle man festhalten. Für die Region bedeutet das: Die Oberbergische Bahn ist kein isoliertes Nebennetz. Sie bindet den Oberbergischen Kreis an das größere Schienennetz an, und daran hängt, ob die Verbindungen in die Zentren funktionieren. Wer die Strecke stärkt, stärkt die Erreichbarkeit der Kommunen entlang der Trasse, für Pendler ebenso wie für die Wirtschaft, die auf verlässliche Verbindungen angewiesen ist.

Geschlossen gegenüber Land und Bund

Reinkober betonte: „Bei den schwindenden finanziellen Mitteln für den Ausbau von Strecken müssen wir uns gemeinsam beim Land und dem Bund dafür einsetzen, dass die Oberbergische Bahn nicht vergessen wird.“

Landrat Grootens ergänzte: „Das Bündnis Oberbergische Bahn ist sich darüber einig, dass die Stärkung der Schieneninfrastruktur und die Verbesserung des Schienenverkehrs auf dieser Bahnstrecke für die Region weiterhin eine absolute Priorität haben muss. Andere Themen dürfen dieses zentrale Anliegen nicht verwässern. Das Bündnis agiert als Interessenvertretung: Die Region möchte ihre Anliegen geschlossen gegenüber den zuständigen Stellen vertreten und auch künftig den Dialog mit weiteren Akteuren suchen.“ Die Partner wollen die Zusammenarbeit und den regelmäßigen Austausch verstetigen. Der Oberbergische Kreis übernimmt dabei künftig eine koordinierende Rolle.