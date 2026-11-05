Im Oberbergischen Kreis zeigt sich die Wirtschaft im Herbst 2026 etwas zuversichtlicher. Wie die IHK Köln in ihrem aktuellen Konjunkturbericht mitteilt, hat sich die Geschäftslage gegenüber dem Frühjahr erneut leicht verbessert.

Geschäftslage und Erwartungen im Oberbergischen

24 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Lage als gut, im Frühjahr waren es 18 Prozent.

Als schlecht bezeichnen sie 33 Prozent (Vorumfrage: 30 Prozent). Der Lagesaldo liegt damit bei –9,1 Punkten und bleibt im negativen Bereich. Auch die Erwartungen hellen sich auf: 13 Prozent der Betriebe rechnen mit einer günstigeren Entwicklung, nach 6 Prozent im Frühjahr. Der Anteil der pessimistischen Unternehmen bleibt mit 31 Prozent unverändert.

Mehr Investitionen, schwache Beschäftigung

Die Investitionsbereitschaft hat zugenommen. 21 Prozent planen höhere Investitionen (Vorumfrage: 15 Prozent), 40 Prozent wollen dagegen kürzen (Vorumfrage: 54 Prozent). Die Aussicht auf Beschäftigung bleibt jedoch schwach: Mehr als jedes vierte Unternehmen plant einen Stellenabbau, nur 11 Prozent wollen Personal aufbauen. Größte Risiken sind hohe Energie- und Rohstoffpreise (69 Prozent) und die schwache Inlandsnachfrage (67 Prozent).

Nachbarregionen im Vergleich

Im Vergleich mit den Nachbarregionen fällt das Bild gemischter aus. Im Rheinisch-Bergischen Kreis hat sich die Lage verschlechtert, der Saldo liegt bei -11,4 Punkte, und 31 Prozent der Unternehmen melden eine schlechte Lage. Die Erwartungen sind mit -14,3 Punkten wieder deutlich ins Negative gerutscht .

Im Rhein-Erft-Kreis trübte sich die Geschäftslage leicht ein (Saldo –15,8), die Erwartungen verbesserten sich dagegen auf –7,9 Punkte. Die Beschäftigungsaussichten verschlechterten sich jedoch deutlich auf –24,0 Punkte . Die Stadt Köln verzeichnet die deutlichste Erholung. Die Geschäftslage verbessert sich um 7,2 Punkte, und mehr als ein Drittel der Unternehmen will investieren . In Leverkusen verschlechtert sich die Lage leicht, während die Erwartungen von –16 auf –9 Punkte steigen.

Konjunkturklima: Leichte Erholung, keine Trendwende

Insgesamt deutet der Bericht auf eine leichte Erholung der Konjunktur hin.

Das IHK-Konjunkturklima steigt im Kammerbezirk von 85,2 auf 91,3 Punkte, bleibt aber unter der neutralen Marke von 100. Die IHK spricht noch nicht von einer Trendwende. Die Unternehmen werden wieder etwas hoffnungsvoller, die strukturellen Belastungen bleiben jedoch groß . (ar)